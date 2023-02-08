Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Обучающиеся в Белгороде студенты из Сирии поделились переживаниями о землетрясении

8 февраля 2023, 07:30
Фото: кадр из видео ГТРК "Белгород"
Получают высшее образование в Белгороде свыше 130 студентов из Сирии и двое — из Турции, сообщают в ГТРК «Белгород». Им помогают связаться с близкими и оказывают моральную поддержку.

В двух вузах Белгорода на сегодняшний день обучаются двое уроженцев Турции и свыше 130 — Сирии. Они сильно переживают за своих родственников, которые остались дома. Связаться с ними сейчас проблематично. В университетах стараются оказать моральную поддержку иностранцам и помочь в выходе на близких.

Ночью 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла, днём толчки повторялись. Число жертв после природного катаклизма продолжает расти — завалы всё ещё разбирают.

На момент написания материала было известно о 6234 погибших и 37 011 пострадавших в Турции. Глава МЧС России дал распоряжение направить в страну дополнительную группу спасателей.

Власти Сирии сообщали о 1250 погибших на своей территории. Ещё 2050 человек находятся в больницах.

Случившееся уже называют крупнейшей катастрофой практически за 100 лет.

Видео: ГТРК "Белгород"
Белгородских туристов в местах землетрясения в Турции быть не должно
Узнать подробнее
Читайте также:
В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясениеВ зоне землетрясения в Турции не было организованных туристов из России
#Ася Дугнист#Белгород#Турция#Сирия#Землетрясение#Происшествия#Землетрясение в Турции#Погибшие#Трагедия#Студенты-иностранцы#Видео
Подпишитесь
«Живём как на передовой, а вы страдаете из-за ТЦ»: белгородцы — о ситуации в Ижевске
Сегодня, 07:50
Полиция прокомментировала жалобу белгородца на якобы подделку подписи в автосалоне
Сегодня, 09:07
Белгородцам объяснили долгое ожидание квартир четвёртой очереди Новой жизни
Сегодня, 08:29
Зато больше выходных в месяц: на что жалуются работники Яковлевского ГОКа
Сегодня, 08:55
ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области
Сегодня, 10:14
Программа «Стальное дерево»: начни 2023 год с добрых дел
Вчера, 14:37