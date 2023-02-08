Обучающиеся в Белгороде студенты из Сирии поделились переживаниями о землетрясении

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:32
В двух вузах Белгорода на сегодняшний день обучаются двое уроженцев Турции и свыше 130 — Сирии. Они сильно переживают за своих родственников, которые остались дома. Связаться с ними сейчас проблематично. В университетах стараются оказать моральную поддержку иностранцам и помочь в выходе на близких.
Ночью 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла, днём толчки повторялись. Число жертв после природного катаклизма продолжает расти — завалы всё ещё разбирают.
На момент написания материала было известно о 6234 погибших и 37 011 пострадавших в Турции. Глава МЧС России дал распоряжение направить в страну дополнительную группу спасателей.
Власти Сирии сообщали о 1250 погибших на своей территории. Ещё 2050 человек находятся в больницах.
Случившееся уже называют крупнейшей катастрофой практически за 100 лет.