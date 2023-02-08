Обучающиеся в Белгороде студенты из Сирии поделились переживаниями о землетрясении

В двух вузах Белгорода на сегодняшний день обучаются двое уроженцев Турции и свыше 130 — Сирии. Они сильно переживают за своих родственников, которые остались дома. Связаться с ними сейчас проблематично. В университетах стараются оказать моральную поддержку иностранцам и помочь в выходе на близких.