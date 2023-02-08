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Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Обстрелу ВСУ подвергся район подстанции в Курской области

8 февраля 2023, 16:31
Фото: Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Всего было зафиксировано восемь прилётов, сообщил губернатор соседнего региона.
Сюжет
Обстрел

Вечером 8 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле района подстанции в посёлке Тёткино. Было зафиксировано восемь прилётов, из-за которых в населённом пункте пропало электроснабжение.

В результате повреждений отсутствует электроснабжение в посёлке Тёткино и селе Попово-Лежачи. По предварительной информации, пострадавших нет. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению электроснабжения.
Роман Старовойт, губернатор Курской области

Отметим, что посёлок Тёткино Курской области неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Также в конце января в село Горналь Суджанского района Курской области ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство. Пострадали двое мирных жителей.

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#Обстрел ВСУ#Энергоснабжение#Происшествия#Обстрел#СВО#Курская область#Роман Старовойт#Александра Склярова
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