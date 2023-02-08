Обстрелу ВСУ подвергся район подстанции в Курской области

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Вечером 8 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле района подстанции в посёлке Тёткино. Было зафиксировано восемь прилётов, из-за которых в населённом пункте пропало электроснабжение.
В результате повреждений отсутствует электроснабжение в посёлке Тёткино и селе Попово-Лежачи. По предварительной информации, пострадавших нет. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению электроснабжения.
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Отметим, что посёлок Тёткино Курской области неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Также в конце января в село Горналь Суджанского района Курской области ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство. Пострадали двое мирных жителей.