Новые обстрелы, квартиры для эвакуированных белгородцев и выход Фуглаева: итоги дня

Две семьи из Журавлёвки, которые переехали в ПВР почти год назад, согласились получить для проживания новые квартиры. Люди даже не знают, что случилось с их домами в приграничном селе, поскольку жителям предложили покинуть населённый пункт практически сразу после начала СВО.