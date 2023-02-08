Новые обстрелы, квартиры для эвакуированных белгородцев и выход Фуглаева: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Регион под обстрелами
8 февраля ВСУ обстреляли сразу несколько населённых пунктов Белгородской области. Под огнём оказался хутор Валковский в Белгородском районе. Жители получили соответствующую СМС-рассылку. Вскоре стало известно об обстреле посёлка Прилесье в Краснояружском районе.
Также после обеда рассылку получили жители как минимум двух населённых пунктов. Речь о хуторе Лозовая Рудка в Борисовском районе и селе Дроновка в Грайворонском горокруге. Людей попросили отправиться в укрытия.
Квартиры эвакуированным
Две семьи из Журавлёвки, которые переехали в ПВР почти год назад, согласились получить для проживания новые квартиры. Люди даже не знают, что случилось с их домами в приграничном селе, поскольку жителям предложили покинуть населённый пункт практически сразу после начала СВО.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, жилья на всех не хватит. Тем не менее в регионе собираются строить новое. Что касается старых домов белгородцев, то эти вопросы необходимо прорабатывать с юристами.
Фуглаев вышел из колонии
Стало известно, что белгородский бизнесмен Анатолий Фуглаев вышел из колонии. Белгородский облсуд отменил решение Алексеевского райсуда. Последний ранее отказал предпринимателю в условно-досрочном освобождении.
Неотбытую часть наказания Фуглаеву-старшему, осуждённому за мошенничество, заменили на исправительные работы. Кроме того, бизнесмену вновь разрешили заниматься предпринимательской деятельностью.