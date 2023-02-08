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Новые обстрелы, квартиры для эвакуированных белгородцев и выход Фуглаева: итоги дня

8 февраля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В Белгородской области под обстрел попали несколько населённых пунктов, две эвакуированные семьи из Журавлёвки получили квартиры, а бизнесмен Анатолий Фуглаев вышел из колонии.

Регион под обстрелами

8 февраля ВСУ обстреляли сразу несколько населённых пунктов Белгородской области. Под огнём оказался хутор Валковский в Белгородском районе. Жители получили соответствующую СМС-рассылку. Вскоре стало известно об обстреле посёлка Прилесье в Краснояружском районе.

Также после обеда рассылку получили жители как минимум двух населённых пунктов. Речь о хуторе Лозовая Рудка в Борисовском районе и селе Дроновка в Грайворонском горокруге. Людей попросили отправиться в укрытия.

Третий за день населённый пункт в Белгородской области попал под огонь ВСУ
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Квартиры эвакуированным

Две семьи из Журавлёвки, которые переехали в ПВР почти год назад, согласились получить для проживания новые квартиры. Люди даже не знают, что случилось с их домами в приграничном селе, поскольку жителям предложили покинуть населённый пункт практически сразу после начала СВО.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, жилья на всех не хватит. Тем не менее в регионе собираются строить новое. Что касается старых домов белгородцев, то эти вопросы необходимо прорабатывать с юристами.

Первые эвакуированные из приграничного села белгородцы получили квартиры
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Фуглаев вышел из колонии

Стало известно, что белгородский бизнесмен Анатолий Фуглаев вышел из колонии. Белгородский облсуд отменил решение Алексеевского райсуда. Последний ранее отказал предпринимателю в условно-досрочном освобождении.

Неотбытую часть наказания Фуглаеву-старшему, осуждённому за мошенничество, заменили на исправительные работы. Кроме того, бизнесмену вновь разрешили заниматься предпринимательской деятельностью.

Белгородского бизнесмена Анатолия Фуглаева выпустили из колонии
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