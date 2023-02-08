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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Неизвестные забрали заготовленные для бойцов СВО дрова

8 февраля 2023, 13:07
Фото: 1MI
Дрова для военнослужащих пропали в соседнем регионе. Напиленная волонтёрами древесина бесследно исчезла, сообщают «Курские известия».
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Кража

4 февраля в Курской области прошла акция по заготовке дров для военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Так куряне хотели облегчить службу военным, потому что порой бойцам приходится пилить деревья для личных нужд прямо во время обстрелов.

Участие в акции приняли волонтёры, работники экстренных служб и чиновники. Всего насчитали тысячу человек — они заготовили почти 70 кубов.

Спустя несколько дней, 6 февраля, дрова исчезли.

В понедельник приехали грузить, а нечего. Очень надеюсь, что они принесли пользу семье, которой нечем было топить печь.
Марина Дегтярева, глава Кореневского района

Несмотря на это, акция «Тепло для военнослужащих» в Курской области продолжается. Она будет проходить в соседнем регионе регулярно.

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#Курская область#Марина Дегтярева#Кража#СВО#Общество#Дрова#Военнослужащие#Ася Дугнист#Пропажа#Черноземье
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