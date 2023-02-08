Неизвестные забрали заготовленные для бойцов СВО дрова

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
4 февраля в Курской области прошла акция по заготовке дров для военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Так куряне хотели облегчить службу военным, потому что порой бойцам приходится пилить деревья для личных нужд прямо во время обстрелов.
Участие в акции приняли волонтёры, работники экстренных служб и чиновники. Всего насчитали тысячу человек — они заготовили почти 70 кубов.
Спустя несколько дней, 6 февраля, дрова исчезли.
В понедельник приехали грузить, а нечего. Очень надеюсь, что они принесли пользу семье, которой нечем было топить печь.
Марина Дегтярева, глава Кореневского района
Несмотря на это, акция «Тепло для военнослужащих» в Курской области продолжается. Она будет проходить в соседнем регионе регулярно.