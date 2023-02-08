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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

«Мы их практически потеряли». Гладков — о разрушенных обстрелами приграничных сёлах

8 февраля 2023, 13:24
Фото: Bel.ru

Гладков рассказал о невосстановимых разрушениях в некоторых приграничных сёлах

Губернатор Белгородской области сообщил о состоянии домов в приграничной Журавлёвке: по словам главы региона, ситуация там плачевная.

Сегодня Гладков осмотрел новые квартиры для семей, эвакуированных из Журавлёвки. Заодно глава региона поделился информацией о состоянии приграничных сёл на данный момент.

После обстрелов дома горят, дома разрушаются. По тому опыту, что у нас есть, по улице Маяковского, — мы тогда видели разрушение только пяти домов. А после госэкспертизы мы увидели уже 21 пострадавший дом.
Вячеслав Гладков

По словам губернатора, дома в Журавлёвке и прочих приграничных сёлах построены схожим образом, как и дома на улице Маяковского, куда 3 июля упала украинская ракета. Таким образом, по мнению Гладкова, оставленные жителями населённые пункты может ждать печальная судьба.

Ежедневные обстрелы, движение техники — это всё приводит к разрушениям, которые мы даже ещё не видим. Мы точно понимаем, что населённые пункты эти мы практически потеряли.
Вячеслав Гладков

Напомним, что сегодня первые эвакуированные из приграничного села белгородцы получили квартиры — речь идёт о двух семьях. До этого они год жили в гостинице.

Отметим, что с первых дней спецоперации приграничный посёлок Журавлёвка регулярно попадает под огонь ВСУ.

Первые эвакуированные из приграничного села белгородцы получили квартиры
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#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Разрушения#Спецоперация#Губернатор#Белгородская область#Журавлёвка
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