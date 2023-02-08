«Мы их практически потеряли». Гладков — о разрушенных обстрелами приграничных сёлах

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Сегодня Гладков осмотрел новые квартиры для семей, эвакуированных из Журавлёвки. Заодно глава региона поделился информацией о состоянии приграничных сёл на данный момент.
После обстрелов дома горят, дома разрушаются. По тому опыту, что у нас есть, по улице Маяковского, — мы тогда видели разрушение только пяти домов. А после госэкспертизы мы увидели уже 21 пострадавший дом.
Вячеслав Гладков
По словам губернатора, дома в Журавлёвке и прочих приграничных сёлах построены схожим образом, как и дома на улице Маяковского, куда 3 июля упала украинская ракета. Таким образом, по мнению Гладкова, оставленные жителями населённые пункты может ждать печальная судьба.
Ежедневные обстрелы, движение техники — это всё приводит к разрушениям, которые мы даже ещё не видим. Мы точно понимаем, что населённые пункты эти мы практически потеряли.
Вячеслав Гладков
Напомним, что сегодня первые эвакуированные из приграничного села белгородцы получили квартиры — речь идёт о двух семьях. До этого они год жили в гостинице.
Отметим, что с первых дней спецоперации приграничный посёлок Журавлёвка регулярно попадает под огонь ВСУ.