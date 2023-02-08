Мобилизованного белгородца не отпускают со службы на регистрацию брака

К губернатору Белгородской области в вечернем прямом эфире обратилась жительница региона с просьбой о помощи. По её словам, её мобилизованного жениха не отпускают со службы на регистрацию брака, которая состоится уже в конце февраля. Пара уже обращалась в военную часть, но там им ни разу не ответили.