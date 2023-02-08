Мобилизованного белгородца не отпускают со службы на регистрацию брака

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
К губернатору Белгородской области в вечернем прямом эфире обратилась жительница региона с просьбой о помощи. По её словам, её мобилизованного жениха не отпускают со службы на регистрацию брака, которая состоится уже в конце февраля. Пара уже обращалась в военную часть, но там им ни разу не ответили.
Теперь за помощью белгородка решила обратиться к губернатору Вячеславу Гладкову.
Дал поручение региональному руководителю совета безопасности, постараемся сделать всё, что в наших силах. Но если Ваш молодой человек находится за пределами Белгородской области, то помочь будет крайне тяжело. Сделаем всё, что сможем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в регионе во время частичной мобилизации белгородцам давали время и возможность вне очереди расписаться со своими любимыми девушками до отъезда на службу. Некоторые пары заключали брак ради полагающихся в таком случае выплат.