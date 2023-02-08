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Posted Сегодня, 18:50

Published Сегодня, 18:50

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

Мобилизованного белгородца не отпускают со службы на регистрацию брака

8 февраля 2023, 18:50
Фото: 1MI
В военной части им на их обращение не ответили, рассказала невеста мужчины в прямом эфире губернатора.
Сюжет
СВО

К губернатору Белгородской области в вечернем прямом эфире обратилась жительница региона с просьбой о помощи. По её словам, её мобилизованного жениха не отпускают со службы на регистрацию брака, которая состоится уже в конце февраля. Пара уже обращалась в военную часть, но там им ни разу не ответили.

Теперь за помощью белгородка решила обратиться к губернатору Вячеславу Гладкову.

Дал поручение региональному руководителю совета безопасности, постараемся сделать всё, что в наших силах. Но если Ваш молодой человек находится за пределами Белгородской области, то помочь будет крайне тяжело. Сделаем всё, что сможем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в регионе во время частичной мобилизации белгородцам давали время и возможность вне очереди расписаться со своими любимыми девушками до отъезда на службу. Некоторые пары заключали брак ради полагающихся в таком случае выплат.

«Немного нечестно»: белгородка недовольна браками с мобилизованными ради выплат
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#Александра Склярова#Брак#Мобилизованный#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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