Мебель из приграничных сёл Белгородской области будут вывозить на бронеавтомобиле

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Как заверил губернатор, эвакуированным из приграничных сёл белгородцам необходимо помочь вывезти мебель и технику. Заняться этим должны члены добровольной народной дружины и главы семейств.
Мы заплатим [дружинникам] деньги за вывоз мебели. Понятно, что они рискуют. Но они там находятся, с разрешения собственников. Бронеавтомобиль выделим, чтобы максимально была обеспечена безопасность.
Вячеслав Гладков
Как отметил Гладков, у кого-то вещи ещё можно спасти, у кого-то же всё уничтожило огнём и обстрелами. В любом случае, работа с каждой отселённой семьёй будет вестись отдельно.
С хозяином дома — берём каску, бронежилет. Чтобы он показал, что нужно взять.
Вячеслав Гладков
Напомним, что сегодня первые эвакуированные из приграничного села белгородцы получили квартиры — речь идёт о двух семьях. До этого они год жили в гостинице.