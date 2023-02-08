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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Мебель из приграничных сёл Белгородской области будут вывозить на бронеавтомобиле

8 февраля 2023, 13:38
Фото: Bel.ru
Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, эвакуированным жителям приграничных сёл помогут вывезти мебель из разрушенных домов.

Как заверил губернатор, эвакуированным из приграничных сёл белгородцам необходимо помочь вывезти мебель и технику. Заняться этим должны члены добровольной народной дружины и главы семейств. 

Мы заплатим [дружинникам] деньги за вывоз мебели. Понятно, что они рискуют. Но они там находятся, с разрешения собственников. Бронеавтомобиль выделим, чтобы максимально была обеспечена безопасность.
Вячеслав Гладков

Как отметил Гладков, у кого-то вещи ещё можно спасти, у кого-то же всё уничтожило огнём и обстрелами. В любом случае, работа с каждой отселённой семьёй будет вестись отдельно.

С хозяином дома — берём каску, бронежилет. Чтобы он показал, что нужно взять.
Вячеслав Гладков

Напомним, что сегодня первые эвакуированные из приграничного села белгородцы получили квартиры — речь идёт о двух семьях. До этого они год жили в гостинице.

Первые эвакуированные из приграничного села белгородцы получили квартиры
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