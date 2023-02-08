Курсы первой медпомощи в Белгороде пройдут сотрудники ГИБДД и водители ЕТК

Напомним, что курсы первой медицинской помощи стартовали в Белгороде 3 октября. Они продлились несколько месяцев, после чего был небольшой перерыв. Возобновление курсов началось 5 февраля. Занятия длятся один день с 9 утра до 17 вечера. В одной группе могут состоять 20 человек.