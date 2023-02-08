Курсы первой медпомощи в Белгороде пройдут сотрудники ГИБДД и водители ЕТК

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, такое решение было принято не просто так: все организаторы и участники дорожного движения должны уметь оказывать первую помощь.
В случае необходимости, к сожалению, такие случаи бывают, когда происходит ДТП, и водители, и сотрудники ГИБДД смогли оказать быструю и квалифицированную помощь пострадавшим. Надеюсь, конечно, это будет происходить как можно меньше, но в случае, если все-таки это произойдёт, помощь должна быть оказана.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что курсы первой медицинской помощи стартовали в Белгороде 3 октября. Они продлились несколько месяцев, после чего был небольшой перерыв. Возобновление курсов началось 5 февраля. Занятия длятся один день с 9 утра до 17 вечера. В одной группе могут состоять 20 человек.