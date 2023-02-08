Карты с новыми регионами России появились в Белгороде

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Карты с новыми регионами России стали появляться в магазинах страны. Так, атласы с включёнными в состав страны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями можно теперь купить в книжных. Внимание на это обратили корреспонденты «Новых Известий».
Редакция «Бел.Ру» решила поинтересоваться, есть ли новые карты в магазинах Белгорода. Оказалось, что в одном из них были, но увлечённые геополитикой белгородцы уже разобрали их все. Об этом нам рассказал продавец одной крупной сети. По его же словам, стоил небольшой атлас недорого, в районе 300 рублей.
Тем не менее, для всех желающих узреть зафиксированные на бумаге предварительные результаты спецоперации белгородцев соответствующие карты продаются в интернет-магазинах.
Напомним, что 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошла церемония подписания договоров по итогам референдума с Луганской и Донецкой народными республиками, Херсоном и Запорожьем о присоединении к России. Президент Владимир Путин назвал выбор населения этих территорий однозначным и «волей миллионов людей» — четыре региона вошли в состав РФ.
Участие в референдумах принимали также эвакуированные в Белгородскую область беженцы с территории Украины.