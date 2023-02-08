Карты с новыми регионами России появились в Белгороде

Редакция «Бел.Ру» решила поинтересоваться, есть ли новые карты в магазинах Белгорода. Оказалось, что в одном из них были, но увлечённые геополитикой белгородцы уже разобрали их все. Об этом нам рассказал продавец одной крупной сети. По его же словам, стоил небольшой атлас недорого, в районе 300 рублей.