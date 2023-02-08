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Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Карты с новыми регионами России появились в Белгороде

8 февраля 2023, 14:49
Фото: "Новые Известия"
В книжных магазинах Белгорода появились карты с новыми регионами России. Появились — и тут же исчезли. Как нам рассказали продавцы, обновлённые атласы не выдержали напора покупателей и закончились на прилавках.

Карты с новыми регионами России стали появляться в магазинах страны. Так, атласы с включёнными в состав страны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями можно теперь купить в книжных. Внимание на это обратили корреспонденты «Новых Известий».

Редакция «Бел.Ру» решила поинтересоваться, есть ли новые карты в магазинах Белгорода. Оказалось, что в одном из них были, но увлечённые геополитикой белгородцы уже разобрали их все. Об этом нам рассказал продавец одной крупной сети. По его же словам, стоил небольшой атлас недорого, в районе 300 рублей.

Тем не менее, для всех желающих узреть зафиксированные на бумаге предварительные результаты спецоперации белгородцев соответствующие карты продаются в интернет-магазинах. 

Фото: скриншот с сайта "Яндекс Маркет"

Напомним, что 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошла церемония подписания договоров по итогам референдума с Луганской и Донецкой народными республиками, Херсоном и Запорожьем о присоединении к России. Президент Владимир Путин назвал выбор населения этих территорий однозначным и «волей миллионов людей» — четыре региона вошли в состав РФ.

Участие в референдумах принимали также эвакуированные в Белгородскую область беженцы с территории Украины. 

В Кремле началась церемония подписания договоров о вхождении в РФ новых территорий
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