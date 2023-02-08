Игравшая в головоломку на телефоне белгородская пенсионерка потеряла 614 тыс. рублей

Как женщина рассказала полиции, она играла в головоломку на телефоне и увидела рекламу инвестиционной площадки, где впоследствии зарегистрировалась. Вскоре с ней связалась якобы сотрудница банка и предложила заработок. После получения согласия злоумышленница связала потерпевшую с так называемым трейдером.