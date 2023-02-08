Игравшая в головоломку на телефоне белгородская пенсионерка потеряла 614 тыс. рублей

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Очередная история с обманом пенсионеров произошла в Белгородской области. На этот раз жертвой мошенников стала 82-летняя жительница Губкина. Аферисты предложили ей «заработать» на инвестициях.
Как женщина рассказала полиции, она играла в головоломку на телефоне и увидела рекламу инвестиционной площадки, где впоследствии зарегистрировалась. Вскоре с ней связалась якобы сотрудница банка и предложила заработок. После получения согласия злоумышленница связала потерпевшую с так называемым трейдером.
Пенсионерка следовала его указаниям, установила несколько приложений на телефон и оформила банковскую карту. На неё она вносила деньги. Сумма составила 614 тыс. рублей.
Получить доход пожилая белгородка не смогла и обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.