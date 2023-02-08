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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Игравшая в головоломку на телефоне белгородская пенсионерка потеряла 614 тыс. рублей

8 февраля 2023, 14:12
Фото: 1MI
С 82-летней жительницей Губкина связались мошенники и убедили её зарабатывать на инвестициях. Женщина получить доход в итоге так и не смогла и обратилась в полицию, рассказали в региональном УМВД.

Очередная история с обманом пенсионеров произошла в Белгородской области. На этот раз жертвой мошенников стала 82-летняя жительница Губкина. Аферисты предложили ей «заработать» на инвестициях.

Как женщина рассказала полиции, она играла в головоломку на телефоне и увидела рекламу инвестиционной площадки, где впоследствии зарегистрировалась. Вскоре с ней связалась якобы сотрудница банка и предложила заработок. После получения согласия злоумышленница связала потерпевшую с так называемым трейдером.

Пенсионерка следовала его указаниям, установила несколько приложений на телефон и оформила банковскую карту. На неё она вносила деньги. Сумма составила 614 тыс. рублей.

Получить доход пожилая белгородка не смогла и обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Губкин#Мошенничество#Происшествия#Полиция#Пенсионерка#Инвестиции
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