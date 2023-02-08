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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:36

ЕР: Жители новых регионов смогут оформить пенсию по российским стандартам

8 февраля 2023, 06:36
В ЛДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях с 1 марта начнут действовать меры социальной поддержки, соответствующие российскому законодательству.

Так, пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты пересчитают согласно законодательству РФ. Если окажется, что сумма пенсии станет меньше, чем до перерасчета, будет начисляться региональная доплата.

Как заявил координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России» Андрей Исаев, оформление пенсии будет доступно до 29 февраля 2024 года. Подать документы на данную выплату могут люди, проживающие в новых регионах, а также выехавшие оттуда, пишет rostovgazeta.ru.

Для получения соцподдержки можно подавать документы на украинском языке.

Если нет возможности подтвердить документально стаж, нужно обращаться в региональные межведомственные комиссии, которые будут для этого специально созданы.

Адаптивно в российское законодательство также переведут лиц, которые признаны инвалидами.

По информации Исаева, пенсии пересчитали задним числом в баллах начиная с 2022 года. Для вычисления платежей будет учитываться средняя величина заработка  в соседних регионах. В ЛДНР ориентиром станет Ростовская область с зарплатой 40 183 рубля, для Херсонской и Запорожской областей ‐ Крым с зарплатой 37 315 рублей.

Также на льготы могут рассчитывать граждане, пострадавшие от радиации, и ликвидаторы аварии в Чернобыле. Лица со статусом почетного донора Украины будут приравнены к награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».

Как сообщает сайт ER.RU, адаптировано будет и законодательство в области здравоохранения. Госдумой принят проект закона об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах.

Также началась интеграция сферы образования. В перспективе урегулируют процесс признания ученых степеней и званий, полученных жителями новых регионов Российской Федерации.

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