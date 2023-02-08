ЕР: Жители новых регионов смогут оформить пенсию по российским стандартам

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Так, пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты пересчитают согласно законодательству РФ. Если окажется, что сумма пенсии станет меньше, чем до перерасчета, будет начисляться региональная доплата.
Как заявил координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России» Андрей Исаев, оформление пенсии будет доступно до 29 февраля 2024 года. Подать документы на данную выплату могут люди, проживающие в новых регионах, а также выехавшие оттуда, пишет rostovgazeta.ru.
Для получения соцподдержки можно подавать документы на украинском языке.
Если нет возможности подтвердить документально стаж, нужно обращаться в региональные межведомственные комиссии, которые будут для этого специально созданы.
Адаптивно в российское законодательство также переведут лиц, которые признаны инвалидами.
По информации Исаева, пенсии пересчитали задним числом в баллах начиная с 2022 года. Для вычисления платежей будет учитываться средняя величина заработка в соседних регионах. В ЛДНР ориентиром станет Ростовская область с зарплатой 40 183 рубля, для Херсонской и Запорожской областей ‐ Крым с зарплатой 37 315 рублей.
Также на льготы могут рассчитывать граждане, пострадавшие от радиации, и ликвидаторы аварии в Чернобыле. Лица со статусом почетного донора Украины будут приравнены к награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».
Как сообщает сайт ER.RU, адаптировано будет и законодательство в области здравоохранения. Госдумой принят проект закона об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах.
Также началась интеграция сферы образования. В перспективе урегулируют процесс признания ученых степеней и званий, полученных жителями новых регионов Российской Федерации.