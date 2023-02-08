ЕР: Жители новых регионов смогут оформить пенсию по российским стандартам

По информации Исаева, пенсии пересчитали задним числом в баллах начиная с 2022 года. Для вычисления платежей будет учитываться средняя величина заработка в соседних регионах. В ЛДНР ориентиром станет Ростовская область с зарплатой 40 183 рубля, для Херсонской и Запорожской областей ‐ Крым с зарплатой 37 315 рублей.