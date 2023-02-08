Экс-замначальника белгородской ИК-5 запугивал заключённого и требовал с него деньги

Должностное лицо обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Дело против него уже направили в суд, сообщили в региональной прокуратуре. В общей сложности теперь уже бывший сотрудник колонии получил от осуждённого более 120 тыс. рублей.

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