Экс-замначальника белгородской ИК-5 запугивал заключённого и требовал с него деньги

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Сотрудника исправительной колонии обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Бывший замначальника ФКУ ИК-5 УФСИН получал деньги от заключённого для смягчения наказания.
Как выяснило следствие, во время того, как заключённый сидел в тюрьме, между ним и должностным лицом возникли неслужебные отношения. Суд решил смягчить наказание сидельцу и направить его на принудительные работы в специализированный исправительный центр ФСИН.
Заключённый боялся вернуться в колонию. Этим воспользовался обвиняемый и потребовал с него деньги. Последний в течение двух месяцев платил злоумышленнику. Сумма превысила 120 тыс. рублей.
Вскоре белгородец сдал сотрудника колонии правоохранителям. Дело против него рассмотрит Свердловский райсуд.