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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Экс-замначальника белгородской ИК-5 запугивал заключённого и требовал с него деньги

8 февраля 2023, 09:57
Фото: 1MI
Должностное лицо обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Дело против него уже направили в суд, сообщили в региональной прокуратуре. В общей сложности теперь уже бывший сотрудник колонии получил от осуждённого более 120 тыс. рублей.

Сотрудника исправительной колонии обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Бывший замначальника ФКУ ИК-5 УФСИН получал деньги от заключённого для смягчения наказания.

Как выяснило следствие, во время того, как заключённый сидел в тюрьме, между ним и должностным лицом возникли неслужебные отношения. Суд решил смягчить наказание сидельцу и направить его на принудительные работы в специализированный исправительный центр ФСИН.

Заключённый боялся вернуться в колонию. Этим воспользовался обвиняемый и потребовал с него деньги. Последний в течение двух месяцев платил злоумышленнику. Сумма превысила 120 тыс. рублей.

Вскоре белгородец сдал сотрудника колонии правоохранителям. Дело против него рассмотрит Свердловский райсуд.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Уголовное дело#Общество#Белгородская прокуратура#Мошенничество#Должностное лицо#Ик#Колония
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