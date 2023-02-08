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Posted Сегодня, 17:38

Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Две парковки в Белгороде изменили режим работы

8 февраля 2023, 17:38
Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода
Парковки из закрытых стали открытыми плоскостными, сообщили в мэрии.

Пресс-служба мэрии Белгорода сообщила сегодня, 8 февраля, что парковки на двух улицах изменили свой режим работы. Эти парковки находятся на Гражданском проспекте, 52 и на улице Вокзальная, 1. Из закрытого типа их переоборудовали в открытые плоскостные.

Парковки также подключат к системе контроля уже с 13 февраля.

Напомним, что в прошлом году парковочное пространство в Белгороде заняло второе место в России. Чтобы вывести город на первое место, власти планируют решить некоторые задачи. Например, введение и решение проблем автоматического списания оплаты при парковке.

Кроме того, в 2022 году время бесплатной стоянки возле железнодорожного вокзала Белгорода было увеличено в два раза — до 30 минут.

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#Александра Склярова#Город#Парковка#Режим работы#Парковки#Белгород
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