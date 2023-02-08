Две парковки в Белгороде изменили режим работы

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
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Updated Сегодня, 17:40
Пресс-служба мэрии Белгорода сообщила сегодня, 8 февраля, что парковки на двух улицах изменили свой режим работы. Эти парковки находятся на Гражданском проспекте, 52 и на улице Вокзальная, 1. Из закрытого типа их переоборудовали в открытые плоскостные.
Парковки также подключат к системе контроля уже с 13 февраля.
Напомним, что в прошлом году парковочное пространство в Белгороде заняло второе место в России. Чтобы вывести город на первое место, власти планируют решить некоторые задачи. Например, введение и решение проблем автоматического списания оплаты при парковке.
Кроме того, в 2022 году время бесплатной стоянки возле железнодорожного вокзала Белгорода было увеличено в два раза — до 30 минут.