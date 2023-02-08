Две парковки в Белгороде изменили режим работы

Пресс-служба мэрии Белгорода сообщила сегодня, 8 февраля, что парковки на двух улицах изменили свой режим работы. Эти парковки находятся на Гражданском проспекте, 52 и на улице Вокзальная, 1. Из закрытого типа их переоборудовали в открытые плоскостные.