Большинство опрошенных белгородцев хотят получать деньги на ремонт авто по ОСАГО

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
По информации Российского союза автостраховщиков, в 2022 году страховщики выплатили по ОСАГО на 4,3 млрд рублей больше, чем годом ранее — 157,3 и 153 млрд рублей соответственно. При этом, по информации союза, в 2022 году заметно снизилось количество аварий на дорогах, в результате чего заявленных и урегулированных убытков по ОСАГО оказалось на 6-7% меньше, чем годом ранее.
По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, если бы количество аварий осталось прежним, совокупный рост выплат составил бы более 10 млрд рублей, существенно сказавшись на экономике ОСАГО. В целом, средняя выплата по ОСАГО по итогам всего 2022 года составила 76 858 рублей, это больше на 10%, чем средняя выплата в 2021 году — 70 124 рубля.
Уфимцев также добавил, что по всей стране наблюдается тенденция резкого роста средней выплаты по ОСАГО.
Рост стоимости запчастей закономерно привёл и к резкому росту выплат, и к более медленному, но все же заметному росту средней премии по ОСАГО. Благодаря реформе по индивидуализации тарифов в ОСАГО страховщики могут устанавливать премию по обязательной «автогражданке» в зависимости от степени потенциальной аварийности водителя. Это повысило конкуренцию между страховыми компаниями за безаварийных автовладельцев, в результате чего рост премий для них существенно менее заметен, чем для аварийных водителей.
Евгений Уфимцев
Ввиду того, что запчасти для иномарок в России найти сложно, возможно, по ОСАГО будут платить деньгами. Уфимцев отметил, что сейчас с такой формой возмещения ущерба, как ремонт машины, становится весьма сложно.
Журналисты «Бел.Ру» решили поинтересоваться у белгородцев, что лучше — ремонт или выплата денег за повреждения. Всего в опросе приняли участие 379 человек. Большинство из них (227) отметили, что лучше бы выплачивали деньги. Ещё 87 респондентов посчитали, что лучше получить уже отремонтированную машину.
Из опрошенных 44 человека отметили, что проблем с выплатами по ОСАГО не было, и только 21 респондент сообщил, что они были. К примеру, по словам Евгения Назарова, он уже три месяца ждёт запчасти.
Сама страховая компания не против оплатить. Запчастей нет. Посыл такой: берегите свои машины и платите исправно.
Евгений Назаров
В свою очередь читатель с ником Роман Автострахование отметил, что запчасти есть, но вопрос в цене.
Страховая компания не будет покупать запчасти дорогие, а будет искать дешёвые варианты, а через полгода предложат подписать соглашение на минимальную выплату.
Роман Автострахование