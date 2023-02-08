Большинство опрошенных белгородцев хотят получать деньги на ремонт авто по ОСАГО

По информации Российского союза автостраховщиков, в 2022 году страховщики выплатили по ОСАГО на 4,3 млрд рублей больше, чем годом ранее — 157,3 и 153 млрд рублей соответственно. При этом, по информации союза, в 2022 году заметно снизилось количество аварий на дорогах, в результате чего заявленных и урегулированных убытков по ОСАГО оказалось на 6-7% меньше, чем годом ранее.