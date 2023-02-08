Белгородского бизнесмена Анатолия Фуглаева выпустили из колонии

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Бизнесмена Анатолия Фуглаева выпустили из колонии. Белгородский облсуд отменил решение Алексеевского райсуда, который ранее отказал предпринимателю в условно-досрочном освобождении. Неотбытую часть срока Фуглаеву-старшему заменили исправительными работами на два года с удержанием ежемесячно из зарплаты 10% в доход государства.
Освободили бизнесмена и от запрета заниматься предпринимательской деятельностью. Ранее его приговорили к 3,5 года колонии и обязали заплатить штраф в 900 тыс. рублей за незаконное возмещение более 140 млн рублей налогов через группу компаний «Добрыня».
В срок лишения свободы Фуглаеву зачли то время, которое он находился под стражей, — с 10 ноября 2020 года по 5 марта 2022 года. С 6 марта прошлого года бизнесмен отбывал наказание в ИК-4. Выйти из тюрьмы он должен был 14 сентября 2023 года.
Предприниматель признал свою вину и возместил причинённый ущерб. В колонии он вёл себя примерно и участвовал в культурно-массовых мероприятиях. Также он обучился на сборщика изделий из древесины.
Напомним, Анатолию Фуглаеву ранее отказывали в УДО. Обращение Алексеевский райсуд рассмотрел 13 октября 2022 года. Фуглаев просил заменить неотбытый тюремный срок более мягким видом наказания.