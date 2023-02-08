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Белгородского бизнесмена Анатолия Фуглаева выпустили из колонии

8 февраля 2023, 11:26
Фото: «Профсоюз Правда - Белгород» во «ВКонтакте»
Белгородский областной суд отменил решение Алексеевского райсуда касаемо заключения Анатолия Фуглаева, сообщает «Коммерсантъ». Ранее районный суд отказал бизнесмену в УДО.
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Суд

Бизнесмена Анатолия Фуглаева выпустили из колонии. Белгородский облсуд отменил решение Алексеевского райсуда, который ранее отказал предпринимателю в условно-досрочном освобождении. Неотбытую часть срока Фуглаеву-старшему заменили исправительными работами на два года с удержанием ежемесячно из зарплаты 10% в доход государства.

Освободили бизнесмена и от запрета заниматься предпринимательской деятельностью. Ранее его приговорили к 3,5 года колонии и обязали заплатить штраф в 900 тыс. рублей за незаконное возмещение более 140 млн рублей налогов через группу компаний «Добрыня».

В срок лишения свободы Фуглаеву зачли то время, которое он находился под стражей, — с 10 ноября 2020 года по 5 марта 2022 года. С 6 марта прошлого года бизнесмен отбывал наказание в ИК-4. Выйти из тюрьмы он должен был 14 сентября 2023 года.

Предприниматель признал свою вину и возместил причинённый ущерб. В колонии он вёл себя примерно и участвовал в культурно-массовых мероприятиях. Также он обучился на сборщика изделий из древесины.

Напомним, Анатолию Фуглаеву ранее отказывали в УДО. Обращение Алексеевский райсуд рассмотрел 13 октября 2022 года. Фуглаев просил заменить неотбытый тюремный срок более мягким видом наказания.

Белгородскому бизнесмену Анатолию Фуглаеву отказали в УДО
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