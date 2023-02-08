Белгородского бизнесмена Анатолия Фуглаева выпустили из колонии

В срок лишения свободы Фуглаеву зачли то время, которое он находился под стражей, — с 10 ноября 2020 года по 5 марта 2022 года. С 6 марта прошлого года бизнесмен отбывал наказание в ИК-4. Выйти из тюрьмы он должен был 14 сентября 2023 года.