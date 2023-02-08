Белгородский туристический маршрут порекомендовали к посещению на федеральном уровне

Продолжительность туристического тура — два дня. За это время участникам устроят обзорную экскурсию по Белгороду, организуют посещение музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», города-крепости «Яблонов» и музея-заповедника «Прохоровское поле». Двухдневный тур доступен круглый год. Его организуют для групп от пяти человек.