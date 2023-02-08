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Published Сегодня, 07:57

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Белгородский туристический маршрут порекомендовали к посещению на федеральном уровне

8 февраля 2023, 07:57
Фото: управление по туризму Белгородской области
В Минэкономразвития РФ оценили разработанный в регионе патриотический маршрут, сообщила начальник управления по туризму Белгородской области Ия Подзолкова. Продолжительность тура составляет два дня и включает посещение трёх крупных объектов.

Белгородский маршрут «Форпост государства Российского» патриотической направленности отметили в Министерстве экономического развития РФ. Места, входящие в список, порекомендовали к посещению.

Продолжительность туристического тура — два дня. За это время участникам устроят обзорную экскурсию по Белгороду, организуют посещение музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», города-крепости «Яблонов» и музея-заповедника «Прохоровское поле». Двухдневный тур доступен круглый год. Его организуют для групп от пяти человек.

Белгородская область участвует в проекте АСИ по формированию туристических маршрутов по местам воинской славы. От региона направлено уже 18 программ для оценки, семь из них включили в итоговый список.

Узнать подробности о туре, а также оставить заявку можно в информационном центре по адресу Гражданский пр., 54 или по телефону 8-951-131-00-01.

Фото: управление по туризму Белгородской области
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Ия Подзолкова#Туризм#Общество#Экскурсионный маршрут#Экскурсия
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