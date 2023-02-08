Белгородский туристический маршрут порекомендовали к посещению на федеральном уровне

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Белгородский маршрут «Форпост государства Российского» патриотической направленности отметили в Министерстве экономического развития РФ. Места, входящие в список, порекомендовали к посещению.
Продолжительность туристического тура — два дня. За это время участникам устроят обзорную экскурсию по Белгороду, организуют посещение музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», города-крепости «Яблонов» и музея-заповедника «Прохоровское поле». Двухдневный тур доступен круглый год. Его организуют для групп от пяти человек.
Белгородская область участвует в проекте АСИ по формированию туристических маршрутов по местам воинской славы. От региона направлено уже 18 программ для оценки, семь из них включили в итоговый список.
Узнать подробности о туре, а также оставить заявку можно в информационном центре по адресу Гражданский пр., 54 или по телефону 8-951-131-00-01.