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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:47

Белгородским школьникам осталось одно испытание перед ОГЭ

8 февраля 2023, 06:45
Фото: 1MI

В Белгородской области 16,3 тыс. девятиклассников пройдут итоговое собеседование

Порядка 16,3 тыс. девятиклассников пройдут итоговое собеседование по русскому языку уже сегодня, 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.

Сегодня, 8 февраля, белгородские девятиклассники проходят итоговое собеседование по русскому языку. Испытание является допуском к дальнейшим экзаменам в конце года — ОГЭ. Всего в этом поучаствуют свыше 16,3 тыс. белгородских школьников.

В регионе подготовили 313 мест для проведения итогового собеседования. Два из них — в пунктах временного размещения. Большинство школьников из приграничных районов пройдут испытание дома — дистанционно.

Учащимся предстоит выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать его с использованием цитаты, подготовить монолог по теме, после чего — пообщаться с экспертом. Собеседование направлено на проверку устной речи подростков.

Всего девятиклассники могут получить за испытание 20 баллов, при этом зачёт выставляется от 10 баллов. Собеседование проходит в единый день по всей России.

Ранее мы писали, что итоговое сочинение не сдал со второй попытки 61 учащийся. У одиннадцатиклассников будет третья попытка — 4 мая.

Итоговое сочинение в Белгородской области не сдал 61 школьник
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#Итоговое собеседование по русскому языку#Ася Дугнист#Образование#Белгородская область#Школьники#Белгородские школьники#Экзамены#Огэ
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