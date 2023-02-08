Белгородским школьникам осталось одно испытание перед ОГЭ

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Сегодня, 8 февраля, белгородские девятиклассники проходят итоговое собеседование по русскому языку. Испытание является допуском к дальнейшим экзаменам в конце года — ОГЭ. Всего в этом поучаствуют свыше 16,3 тыс. белгородских школьников.
В регионе подготовили 313 мест для проведения итогового собеседования. Два из них — в пунктах временного размещения. Большинство школьников из приграничных районов пройдут испытание дома — дистанционно.
Учащимся предстоит выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать его с использованием цитаты, подготовить монолог по теме, после чего — пообщаться с экспертом. Собеседование направлено на проверку устной речи подростков.
Всего девятиклассники могут получить за испытание 20 баллов, при этом зачёт выставляется от 10 баллов. Собеседование проходит в единый день по всей России.
Ранее мы писали, что итоговое сочинение не сдал со второй попытки 61 учащийся. У одиннадцатиклассников будет третья попытка — 4 мая.