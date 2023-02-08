Белгородские аграрии видят резервы роста урожайности в работе с удобрениями

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
По сообщению министра сельского хозяйства Белгородской области Андрея Антоненко, в текущем году увеличится посевная площадь яровых культур — сои, подсолнечника, яровой пшеницы. Он также заявил, что дефицита семян и удобрений в регионе нет.
Высокую готовность к весенним полевым работам отметил и губернатор области Вячеслав Гладков. По его мнению, это служит залогом хорошего урожая. В прошлом году в регионе получен рекордный сбор зерна — около 4 млн тонн. Но многие хозяйства не намерены останавливаться на достигнутом и видят резервы для роста урожайности и повышения экономической эффективности работы — в освоении новых технологий, в частности, в сфере минерального питания растений.
«Мы достигли определенного порога урожайности: в пределах 70-80 ц/га по озимой пшенице, 35-40 ц/га на подсолнечнике. Но расчеты показывают, что резервы для роста есть, и можно получать до 100 ц/га на пшенице», — рассказал директор сельхозпредприятия «Пчелка» Евгений Иванов.
Предприятие выращивает пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу и рапс и в этом году планирует заложить на нескольких сельхозкультурах опыты для апробации новых систем минерального питания на основе удобрений ФосАгро. Агрономическое сопровождение предоставляет компания «ФосАгро-Белгород» — традиционный партнер белгородских аграриев в сфере минерального питания растений. Компания входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро»), которая обладает исчерпывающей базой знаний по всем вопросам, связанным с производством сельхозпродукции во всех природно-климатических зонах и на всех типах почв нашей страны. Прямые поставки «витаминов плодородия» на поля и склады сельхозпроизводителей обеспечивает собственный центр дистрибуции региональной компании в Чернянском районе. Здесь же расположен и агрополигон «ФосАгро-Белгород», на котором ежегодно демонстрируются новые технологии минерального питания растений.
«Современное растениеводство представляет собой сложнейшую технологическую цепочку, где каждый элемент взаимосвязан, дополняет и может усиливать действие другого. Нередко успех кроется в сочетании тех или иных выбранных решений, в том, как они работают вместе. Агробизнесу нужны готовые, проверенные решения. Опыты, которые мы ежегодно закладываем на своем полигоне, также в сотрудничестве с представителями аграрной науки, позволяют рекомендовать аграриям те приемы, которые прошли проверку в условиях региона. Кроме того, закладывая опыты на полях сельхозпроизводителей мы помогаем максимально эффективно интегрировать эти методы работы под ту индивидуальную схему, которая сложилась в этом конкретном хозяйстве», — прокомментировал директор «ФосАгро-Белгород» Алексей Шмелев.
Как рассказал Евгений Иванов, с «ФосАгро-Белгород» сельхозпредприятие продуктивно сотрудничает уже несколько лет.
«Мы научились довольно качественно работать с макроэлементами, теперь планируем сделать упор еще на внесение мезоэлементов — серы и магния. Также хотим испытать эффективность жидкого комплексного удобрения (ЖКУ) ФосАгро в наших условиях», — добавил директор сельхозпредприятия.
Жидкое удобрение перспективно в условиях дефицита влаги, а это, по мнению представителя фермерского хозяйства из Белгородского района области Ильи Стрельцова, главный природный фактор, ограничивающий рост урожайности. И если на погоду человек влиять пока не может, то сделать растения более выносливыми за счет доступного и сбалансированного минерального питания — вполне возможно.
«Наша задача — подобрать такую систему минерального питания, которая позволит получить наибольшую эффективность в наших условиях. Поэтому мы тоже заложили опыты совместно с „ФосАгро-Белгород“, на озимой пшенице, с применением разных вариантов минерального питания», — рассказал Илья Стрельцов.
Кроме агрономического сопровождения и консультаций «ФосАгро-Белгород» проводит обучающие семинары для сельхозпроизводителей области. Перед началом полевых работ в Белгороде эксперты компании обсудят с аграриями состояние озимых посевов и расскажут о наиболее эффективных стратегиях азотных подкормок, а также внесении удобрений при посеве яровых культур. Рекомендации по оптимизации минерального питания этой весной компания публикует у себя в телеграм-канале.
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