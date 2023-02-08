Белгородские аграрии видят резервы роста урожайности в работе с удобрениями

«Современное растениеводство представляет собой сложнейшую технологическую цепочку, где каждый элемент взаимосвязан, дополняет и может усиливать действие другого. Нередко успех кроется в сочетании тех или иных выбранных решений, в том, как они работают вместе. Агробизнесу нужны готовые, проверенные решения. Опыты, которые мы ежегодно закладываем на своем полигоне, также в сотрудничестве с представителями аграрной науки, позволяют рекомендовать аграриям те приемы, которые прошли проверку в условиях региона. Кроме того, закладывая опыты на полях сельхозпроизводителей мы помогаем максимально эффективно интегрировать эти методы работы под ту индивидуальную схему, которая сложилась в этом конкретном хозяйстве», — прокомментировал директор «ФосАгро-Белгород» Алексей Шмелев.