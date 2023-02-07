Жителям Шебекино разрешили вернуться домой из ПВР

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Порядка 200 жителей Шебекино отселили в ПВР в Старом Осколе ещё в конце октября. Большинство из переехавших — женщины и дети. Такое решение белгородские власти приняли после серьёзного обстрела 22 октября, когда погибли 14-летний подросток и мужчина. Ещё 13 человек пострадали, некоторые из них лежали после в реанимации.
Теперь прошло больше трёх месяцев жизни в ПВР, жители Шебекино соскучились по своим домам.
Когда можно вернуться домой в Шебекино людям, которые сейчас находятся в ПВР в Старом Осколе? Все молчат, как партизаны, а так хочется домой.
Наталья, белгородка
Губернатор разрешил шебекинцам вернуться домой, если они готовы на это — решение люди должны принять самостоятельно. Жителям помогут переехать обратно в Шебекино, если они этого захотят. Тем не менее, если есть сомнения, лучше ещё пожить в пункте временного размещения в Старом Осколе — подальше от границы и обстрелов.
Стало ли на 100% безопасно? Конечно, нет. В последнее время у нас в Шебекино немножко стало поспокойнее, вчера напряжение было большое в Валуйском округе. Угроза есть. В каком объёме и когда — сказать сейчас не могу, у меня нет этой информации. Если есть переживания, оставайтесь в Старом Осколе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области