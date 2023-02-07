Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:49

Published Сегодня, 17:49

Modified Сегодня, 17:51

Updated Сегодня, 17:51

Жителям Шебекино разрешили вернуться домой из ПВР

7 февраля 2023, 17:49
Фото: 1MI
Сейчас некоторые шебекинцы находятся в пункте временного размещения на территории Старого Оскола. Губернатор разрешил им вернуться в свои дома, но под их же ответственность.

Порядка 200 жителей Шебекино отселили в ПВР в Старом Осколе ещё в конце октября. Большинство из переехавших — женщины и дети. Такое решение белгородские власти приняли после серьёзного обстрела 22 октября, когда погибли 14-летний подросток и мужчина. Ещё 13 человек пострадали, некоторые из них лежали после в реанимации.

Теперь прошло больше трёх месяцев жизни в ПВР, жители Шебекино соскучились по своим домам.

Когда можно вернуться домой в Шебекино людям, которые сейчас находятся в ПВР в Старом Осколе? Все молчат, как партизаны, а так хочется домой.
Наталья, белгородка

Губернатор разрешил шебекинцам вернуться домой, если они готовы на это — решение люди должны принять самостоятельно. Жителям помогут переехать обратно в Шебекино, если они этого захотят. Тем не менее, если есть сомнения, лучше ещё пожить в пункте временного размещения в Старом Осколе — подальше от границы и обстрелов.

Стало ли на 100% безопасно? Конечно, нет. В последнее время у нас в Шебекино немножко стало поспокойнее, вчера напряжение было большое в Валуйском округе. Угроза есть. В каком объёме и когда — сказать сейчас не могу, у меня нет этой информации. Если есть переживания, оставайтесь в Старом Осколе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Почти 200 шебекинцев после обстрела вывезли в ПВР в Старом Осколе
Узнать подробнее
Читайте также:
Шансов выжить не было: белгородка попала под мощный обстрел ВСУ, когда кормила курВячеслав Гладков рассказал об опасности дальнобойных ракет для Старого Оскола
#Ася Дугнист#Белгородская область#Старый Оскол#Шебекино#Вячеслав Гладков#Губернатор#Спецоперация#Пункты ПВР#Приграничье#Обстрел ВСУ#Белгородские переселенцы
Подпишитесь
Вячеслав Гладков рассказал об опасности дальнобойных ракет для Старого Оскола
Сегодня, 17:16
Власти ответили на претензии белгородцев, оказавшихся за засечной чертой
Сегодня, 14:02
Здание бизнес-центра «Столыпинъ» в Белгороде продают за 225 млн рублей
Сегодня, 14:22
Белгородский завод задолжал 89 млн рублей из-за застрявших на Украине подшипников
Сегодня, 15:56
Программа «Стальное дерево»: начни 2023 год с добрых дел
Сегодня, 14:37