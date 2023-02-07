Жителям Шебекино разрешили вернуться домой из ПВР

Губернатор разрешил шебекинцам вернуться домой, если они готовы на это — решение люди должны принять самостоятельно. Жителям помогут переехать обратно в Шебекино, если они этого захотят. Тем не менее, если есть сомнения, лучше ещё пожить в пункте временного размещения в Старом Осколе — подальше от границы и обстрелов.