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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Здание бизнес-центра «Столыпинъ» в Белгороде продают за 225 млн рублей

7 февраля 2023, 14:22
Фото: «Авито»
Площадь здания составляет 3851 м². Объявление о продаже появилось на сайте «Авито» несколько дней назад.

Бизнес-центр «Столыпинъ» в Белгороде продают за 225 млн рублей. Строение находится на Костюкова, 13б. Площадь здания — 3851 м². Рядом с девятиэтажным бизнес-центром располагаются остановка и парковка.

Объявление о продаже «готового арендного бизнеса» появилось 3 февраля.

ООО «Столыпин» зарегистрировано в 2009 году. 50% доли в УК компании владеет депутат горсовета Белгорода Александр Щеглов. Остальная половина принадлежит Валентине Незнамовой. Чистая прибыль общества в 2021 году, согласно данным СПАРК, составила 7,8 млн рублей.

Ранее Александр Щеглов объяснил, почему много времени проводит за границей. Он ответил, что это связано с проблемами поставок в страну электроники и налаживанием параллельного импорта.

Отметим, что белгородские бизнесмены выставили на продажу коммерческую недвижимость на 3 млрд рублей. Продаются четыре ТЦ, гостиницы и десятки других объектов.

Также белгородцы продают и известные базы отдыха от 50 млн рублей. Речь о базе отдыха «Две реки» в Новой Таволжанке Шебекинского округа, лесном урочище «Рощупкино» в Дубовом и базе отдыха «Сказка» под Старым Осколом.

Купить готовый бизнес: белгородцы продают известные базы отдыха от 50 млн рублей
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