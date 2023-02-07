Здание бизнес-центра «Столыпинъ» в Белгороде продают за 225 млн рублей

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Бизнес-центр «Столыпинъ» в Белгороде продают за 225 млн рублей. Строение находится на Костюкова, 13б. Площадь здания — 3851 м². Рядом с девятиэтажным бизнес-центром располагаются остановка и парковка.
Объявление о продаже «готового арендного бизнеса» появилось 3 февраля.
ООО «Столыпин» зарегистрировано в 2009 году. 50% доли в УК компании владеет депутат горсовета Белгорода Александр Щеглов. Остальная половина принадлежит Валентине Незнамовой. Чистая прибыль общества в 2021 году, согласно данным СПАРК, составила 7,8 млн рублей.
Ранее Александр Щеглов объяснил, почему много времени проводит за границей. Он ответил, что это связано с проблемами поставок в страну электроники и налаживанием параллельного импорта.
Отметим, что белгородские бизнесмены выставили на продажу коммерческую недвижимость на 3 млрд рублей. Продаются четыре ТЦ, гостиницы и десятки других объектов.
Также белгородцы продают и известные базы отдыха от 50 млн рублей. Речь о базе отдыха «Две реки» в Новой Таволжанке Шебекинского округа, лесном урочище «Рощупкино» в Дубовом и базе отдыха «Сказка» под Старым Осколом.