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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Власти ответили на претензии белгородцев, оказавшихся за засечной чертой

7 февраля 2023, 14:02
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Населённый пункт в Грайворонском округе оказался за пределами окопов и укреплений. Местных жителей не устроило такое решение.
Сюжет
СВО

Ранее мы писали, что один из населённых пунктов Белгородской области во время строительства засечной черты остался за её пределами — на передовой. Тогда губернатор объяснил, что всё идёт по плану и решение обговаривалось с Минобороны РФ.

Но люди, оказавшиеся на границе без защиты, так не считают. Жительница села Безымено Грайворонского округа спросила у Вячеслава Гладкова: почему окопы и укрепления вырыли после населённого пункта?

В случае чего нас отдадут просто так?

Белгородке ответил глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев. Он попросил сохранять спокойствие, ведь «ситуация находится под контролем».

Разумеется, мы понимаем Вашу озабоченность по поводу ситуации на границе с Украиной, в том числе в с. Безымено и других приграничных сёлах округа. С этой целью, для обеспечения безопасности жителей Грайворонского городского округа администрацией, правоохранительными органами и специальными службами проводится огромный объём работы по защищённости всех объектов.
Геннадий Бондарев, глава Грайворонского округа

Белгородку такой ответ не устроил. Она отметила, что жители стараются сохранять спокойствие, но чёткости в ответе и какого-либо решения не увидела.

При строительстве Белгородской засечной черты населённый пункт оказался на передовой
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#Белгородская область#Безымено#Грайворонский горокруг#Геннадий Бондарев#СВО#Засечная черта#Спецоперация#Приграничье#Передовая#Ася Дугнист
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