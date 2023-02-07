«ВКонтакте» случился сбой всероссийского уровня

Posted Сегодня, 20:21
Published Сегодня, 20:21
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Проблемы в работе социальной сети наблюдаются в течение нескольких часов. Причём сбой случился как в мобильном приложении, так и в разных версиях браузеров.
В пресс-службе соцсети подтвердили наличие технических проблем и сообщили, что работают над их устранением. Доступ скоро должен восстановиться в полном объёме.
У большинства жителей Белгородской области к 23:10 социальная сеть «ВКонтакте» уже заработала в обычном режиме, но в некоторых регионах страны ещё могут наблюдаться временные трудности в функционировании соцсети.
Аналогичные проблемы во «ВКонтакте» наблюдались совсем недавно – на прошлой неделе. Тогда тоже у половины пользователей не загружался сайт, у другой половины не работало мобильное приложение.
Ранее сбой в работе «ВКонтакте» наблюдался 20 января. Тогда подавляющее большинство пользователей жаловались на невозможность загрузить сайт социальной сети.