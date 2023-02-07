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Published Сегодня, 20:21

Modified Сегодня, 20:23

Updated Сегодня, 20:23

«ВКонтакте» случился сбой всероссийского уровня

7 февраля 2023, 20:21
Фото: 1MI
Вечером пользователи популярной российской социальной сети из разных регионов страны стали массово жаловаться на то, что не могут зайти на свою страничку либо отправить сообщение. Сбой случился вечером 7 февраля.

Проблемы в работе социальной сети наблюдаются в течение нескольких часов. Причём сбой случился как в мобильном приложении, так и в разных версиях браузеров.

В пресс-службе соцсети подтвердили наличие технических проблем и сообщили, что работают над их устранением. Доступ скоро должен восстановиться в полном объёме.

У большинства жителей Белгородской области к 23:10 социальная сеть «ВКонтакте» уже заработала в обычном режиме, но в некоторых регионах страны ещё могут наблюдаться временные трудности в функционировании соцсети.

Аналогичные проблемы во «ВКонтакте» наблюдались совсем недавно – на прошлой неделе. Тогда тоже у половины пользователей не загружался сайт, у другой половины не работало мобильное приложение.

Ранее сбой в работе «ВКонтакте» наблюдался 20 января. Тогда подавляющее большинство пользователей жаловались на невозможность загрузить сайт социальной сети.

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#Ася Дугнист#Россия#Белгородская область#Общество#Соцсети#Вконтакте#Технически сбой
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