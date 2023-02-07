Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В пермской лаборатории ЦБК проведен анализ жизненного цикла гофрокартона

7 февраля 2023, 10:09
Фото: пресс-служба ПЦБК
Представлены результаты эксперимента, проведенного Пермской ЦБК. Исследование, направленное на определение жизненных циклов гофрокартона, провела научная лаборатория предприятия.

В процессе анализа специалисты определили, что первичное волокно способно выдерживать около восьми циклов переработки, вместе с тем число циклов увеличивается до 12, если выполнять внутримассную проклейку. Эксперимент длился в течение полутора месяцев, сообщает properm.ru.

Заказчиком исследования выступил Российский экологический оператор (РЭО), который подписал договор с ПНИПУ. Пермский политех избрал в качестве подрядчика лабораторию ПЦБК, в которой есть необходимое оборудование и профессиональный персонал.

Заведующая исследовательской лабораторией ПЦБК Екатерина Белкина сообщила, что подобные исследования, направленные на всестороннюю оценку поведения волокон при их переработке, ранее не велись. В процессе анализа ученые определили не только структурные изменения волокон, но и отследили влияние на них характера размола, фактора старения и химических реагентов. Для пермской лаборатории и предприятия это отличный опыт и возможность доказать первоклассную квалификацию сотрудников.

По словам гендиректора ПЦБК Юрия Маркова, в течение последних 20 лет в стране переработка макулатуры марки МС-5Б, считающейся вторсырьем для Пермской ЦБК, выросла до 90%. Порядка 4 млн тонн макулатуры каждый год попадает на переработку, а не на полигоны. На предприятии функционируют две картоноделательные машины, которые на 100% работают на вторсырье. Они производят макулатурные тарные картоны, которые не уступают по качеству целлюлозным.

Проведенное исследование в лаборатории ПЦБК получило высокую оценку со стороны РЭО и ученых.

Подпишитесь
Полиция Белгорода возбудила уголовное дело за поджог военкомата летом 2022 года
Сегодня, 09:51
Суд отклонил жалобу белгородского УФНС на конкурсного управляющего МУП «ГПТ»
Сегодня, 08:29
Белгородцу передали орден Мужества, вручённый его молодому сыну посмертно
Сегодня, 09:12
Удалось ли Белгороду сэкономить на январе без снега?
Сегодня, 08:00
В белгородском минцифры выступили за разнообразие интернет-провайдеров в многоэтажках
Сегодня, 08:37
Справедливость и благополучие: Савченко предложил жизнецентричную модель экономики
Сегодня, 07:29