В пермской лаборатории ЦБК проведен анализ жизненного цикла гофрокартона

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В процессе анализа специалисты определили, что первичное волокно способно выдерживать около восьми циклов переработки, вместе с тем число циклов увеличивается до 12, если выполнять внутримассную проклейку. Эксперимент длился в течение полутора месяцев, сообщает properm.ru.
Заказчиком исследования выступил Российский экологический оператор (РЭО), который подписал договор с ПНИПУ. Пермский политех избрал в качестве подрядчика лабораторию ПЦБК, в которой есть необходимое оборудование и профессиональный персонал.
Заведующая исследовательской лабораторией ПЦБК Екатерина Белкина сообщила, что подобные исследования, направленные на всестороннюю оценку поведения волокон при их переработке, ранее не велись. В процессе анализа ученые определили не только структурные изменения волокон, но и отследили влияние на них характера размола, фактора старения и химических реагентов. Для пермской лаборатории и предприятия это отличный опыт и возможность доказать первоклассную квалификацию сотрудников.
По словам гендиректора ПЦБК Юрия Маркова, в течение последних 20 лет в стране переработка макулатуры марки МС-5Б, считающейся вторсырьем для Пермской ЦБК, выросла до 90%. Порядка 4 млн тонн макулатуры каждый год попадает на переработку, а не на полигоны. На предприятии функционируют две картоноделательные машины, которые на 100% работают на вторсырье. Они производят макулатурные тарные картоны, которые не уступают по качеству целлюлозным.
Проведенное исследование в лаборатории ПЦБК получило высокую оценку со стороны РЭО и ученых.