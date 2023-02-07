В пермской лаборатории ЦБК проведен анализ жизненного цикла гофрокартона

По словам гендиректора ПЦБК Юрия Маркова, в течение последних 20 лет в стране переработка макулатуры марки МС-5Б, считающейся вторсырьем для Пермской ЦБК, выросла до 90%. Порядка 4 млн тонн макулатуры каждый год попадает на переработку, а не на полигоны. На предприятии функционируют две картоноделательные машины, которые на 100% работают на вторсырье. Они производят макулатурные тарные картоны, которые не уступают по качеству целлюлозным.