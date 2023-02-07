В Госдуме предложили раздать белгородским силовикам оружие против беспилотников

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Госдуме предложили раздать оружие для уничтожения дронов силовикам. Согласно законопроекту, право на уничтожение беспилотников не только в воздухе, но и в воде и на земле получат сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и ФСИН, рассказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
По его словам, подобные меры связаны с текущей обстановкой в мире, когда различные беспилотники могут использовать для совершения терактов. Именно в связи с этим в Госдуме решили внести инициативу, которая расширит полномочия силовых структур.
Первый зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что парламент, скорее всего, поддержит законопроект, но нужно уточнить детали. Прежде всего следует определиться с тем, на каких территориях силовикам могут разрешить пресекать незаконное движение беспилотников. Выборный считает, что это должно быть приграничье, в том числе Белгородская и Курская области.
Напомним, в конце января в Белгороде упал беспилотник. Предположительно, он летел в сторону аэропорта.