В Госдуме предложили раздать белгородским силовикам оружие против беспилотников

Первый зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что парламент, скорее всего, поддержит законопроект, но нужно уточнить детали. Прежде всего следует определиться с тем, на каких территориях силовикам могут разрешить пресекать незаконное движение беспилотников. Выборный считает, что это должно быть приграничье, в том числе Белгородская и Курская области.