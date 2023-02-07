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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Госдуме предложили раздать белгородским силовикам оружие против беспилотников

7 февраля 2023, 09:26
Фото: 1MI
Полиции и Росгвардии собираются дать право уничтожать беспилотники не только в воздухе, но и на земле и в воде. С этой инициативой выступили в Государственной Думе, сообщает «Парламентская газета». В первую очередь нововведение могут ввести в приграничье, в том числе в Белгородской области.

В Госдуме предложили раздать оружие для уничтожения дронов силовикам. Согласно законопроекту, право на уничтожение беспилотников не только в воздухе, но и в воде и на земле получат сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и ФСИН, рассказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, подобные меры связаны с текущей обстановкой в мире, когда различные беспилотники могут использовать для совершения терактов. Именно в связи с этим в Госдуме решили внести инициативу, которая расширит полномочия силовых структур.

Первый зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что парламент, скорее всего, поддержит законопроект, но нужно уточнить детали. Прежде всего следует определиться с тем, на каких территориях силовикам могут разрешить пресекать незаконное движение беспилотников. Выборный считает, что это должно быть приграничье, в том числе Белгородская и Курская области.

Напомним, в конце января в Белгороде упал беспилотник. Предположительно, он летел в сторону аэропорта.

Взрыв и крутое пике: летевший в сторону аэропорта беспилотник упал в Белгороде
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#Общество#Дрон#БПЛА#Беспилотник#Силовики#Наталья Корявых#Белгородская область
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