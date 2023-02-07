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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В Белгородской области запустили новую волну фейков

7 февраля 2023, 10:04
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области

В белгородском МЧС предупредили о непричастности к фейковым звонкам о «минировании»

Жители региона получают звонки с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами РФ. Звонящие представляются сотрудниками МЧС. В региональном ведомстве объяснили, что информация фейковая, и призвали доверять только официальным источникам.
Сюжет
МЧС

Белгородцев вновь пугают фейками. На этот раз о якобы заминированных зданиях и социальных объектах.

Жителям региона звонят с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами России, и представляются сотрудниками МЧС. «Спасатели» рассказывают о минированиях.

В главном управлении МЧС белгородцам объяснили, что это фейки. Людей просят доверять только официальным источникам информации.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Белгороде разрешат полёты из аэропорта. Эти данные тоже не соответствуют действительности.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Происшествия#Фейки#МЧС
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