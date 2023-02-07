В Белгородской области запустили новую волну фейков

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Белгородцев вновь пугают фейками. На этот раз о якобы заминированных зданиях и социальных объектах.
Жителям региона звонят с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами России, и представляются сотрудниками МЧС. «Спасатели» рассказывают о минированиях.
В главном управлении МЧС белгородцам объяснили, что это фейки. Людей просят доверять только официальным источникам информации.
Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Белгороде разрешат полёты из аэропорта. Эти данные тоже не соответствуют действительности.