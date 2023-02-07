В Белгородской области в январе родилось 12 пар двойняшек

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Год в Белгородской области начался плодовитым на двойняшек. Всего за январь на территории региона зарегистрировали 12 новорождённых пар, пять из которых появились на свет в Белгороде. При этом в областном центре из пяти пар двойняшек в трёх — только мальчики.
Ещё по две пары появились на свет в Шебекинском округе и Белгородском районе. По одной паре двойняшек родились в Губкинском и Грайворонском горокругах, а также в Красногвардейском районе.
Есть среди них и «королевские двойни». Так раньше называли мальчика и девочку, которые родились во время одной беременности.
В 2022 году за этот же период двойняшки появились только в пяти белгородских семьях. Всего за прошлый год родились 157 пар двоен.