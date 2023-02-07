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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В Белгородской области в январе родилось 12 пар двойняшек

7 февраля 2023, 10:57
Фото: 1MI
Такую цифру назвали в управлении ЗАГСа по региону. Среди новорождённых есть и «королевские двойни».

Год в Белгородской области начался плодовитым на двойняшек. Всего за январь на территории региона зарегистрировали 12 новорождённых пар, пять из которых появились на свет в Белгороде. При этом в областном центре из пяти пар двойняшек в трёх — только мальчики.

Ещё по две пары появились на свет в Шебекинском округе и Белгородском районе. По одной паре двойняшек родились в Губкинском и Грайворонском горокругах, а также в Красногвардейском районе.

Есть среди них и «королевские двойни». Так раньше называли мальчика и девочку, которые родились во время одной беременности.

В 2022 году за этот же период двойняшки появились только в пяти белгородских семьях. Всего за прошлый год родились 157 пар двоен.

Почти 160 пар двойняшек за год родились в Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Двойня#Новорождённые#Ася Дугнист
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