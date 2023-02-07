В Белгородской области многодетной семье отказали в жилье из-за СВО

Вячеслава Гладкова очень удивила эта жалоба. Он сообщил, что ни о каком сокращении программы по строительству жилья для многодетных семей в 2023 году речи не шло: все лимиты были определены в рамках бюджета, принятого в конце 2022 года. Программа работает, дома строятся. И все объёмы прошлого года власти выполнили. Глава региона попытался дозвониться Александру Рябцеву, чтобы услышать его комментарий на этот счёт, но тот не взял трубку.