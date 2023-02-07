В Белгородской области многодетной семье отказали в жилье из-за СВО

Posted Сегодня, 20:50
Published Сегодня, 20:50
Modified Сегодня, 20:50
Updated Сегодня, 20:50
По словам женщины, она воспитывает четверых несовершеннолетних детей, вместе они живут в доме площадью 39 «квадратов». В 2022 году она встала в очередь на получение жилья по соцнайму, и тогда местные власти в один голос заверяли её, что ей построят дом в 2023 году.
А теперь администрация района просит переписать заявление на получение соцжилья на 2024 год. Первый заместитель главы администрации Вейделевского района Александр Рябцев уточнил, что перенос сроков связан с сокращением бюджета области и района из-за СВО в связи с помощью военным и застройкой разрушенных домов.
В нашем районе в последнее время чудеса творятся: захотели — утвердили, захотели — сняли. Президент Владимир Путин сказал, что семьи с детьми в стране — на первом месте, а я многодетная мама. Выходит, что слова нашего президента ни во что не ставят. Я бы поняла, если бы мне сказали, что бюджет области сократили в какой-то другой сфере, но не в сфере семей с детьми.
Любовь, жительница села Долгое
Вячеслава Гладкова очень удивила эта жалоба. Он сообщил, что ни о каком сокращении программы по строительству жилья для многодетных семей в 2023 году речи не шло: все лимиты были определены в рамках бюджета, принятого в конце 2022 года. Программа работает, дома строятся. И все объёмы прошлого года власти выполнили. Глава региона попытался дозвониться Александру Рябцеву, чтобы услышать его комментарий на этот счёт, но тот не взял трубку.
Судя по всему, здесь вопрос с планированием. Потому что свалить всё в одну кучу — областной бюджет, районный, спецоперацию, какие затраты на военных, причём здесь застройка разрушенных домов? Нужно чаще ходить на работу сотрудникам администрации Вейделевского района и более качественно работать. А так свою неинформированность перекладывают в головы людям и создают проблему на пустом месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона пообещал многодетной маме, что до конца недели сотрудники министерства строительства проверят её место в очереди, посмотрят, сколько заложено в бюджете средств, и максимально оперативно ответят ей, кто виновен в бардаке в Вейделевском районе.
В 2022 году в Белгородской области бесплатное жильё получили 145 многодетных семей. На эти цели направили больше миллиарда рублей. Срок сдачи некоторых домов затянулся из-за желания властей сделать объекты более качественными. В 2023 году в регионе планируются построить дома для 30 многодетных семей. На это выделили 250 млн рублей.
Напомним, глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко покинул пост в декабре 2022 года из-за претензий силовиков. Его подозревают в получении взятки.