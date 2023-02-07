В белгородском приграничье откроют новый пляж

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Новый пляж откроется в районе мелзавода в Шебекино. В планах — установить кабинки для переодевания, шезлонги и теневые навесы, а также оборудовать спасательный пост. Работы выполнят в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе».
Ранее сообщалось, что Центральный пляж в Белгороде ждёт трёхлетняя реконструкция. К работам приступят в 2023 году. До этого белгородцы жаловались, что на пляже почти не осталось песка, а детские площадки выглядят очень грустно.
Напомним, в сентябре 2022 года в управлении МЧС сообщили, что в прошлом году в регионе оборудовали 124 пляжа. В 2023 году собирались открыть ещё один.