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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В белгородском приграничье откроют новый пляж

7 февраля 2023, 09:44
Фото: страница Владимира Жданова ВК

В Шебекино Белгородской области оборудуют новый пляж

В районе мелзавода в столице горокруга появится новый пляж. Его открытие анонсировал глава муниципалитета Владимир Жданов.

Новый пляж откроется в районе мелзавода в Шебекино. В планах — установить кабинки для переодевания, шезлонги и теневые навесы, а также оборудовать спасательный пост. Работы выполнят в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе».

Ранее сообщалось, что Центральный пляж в Белгороде ждёт трёхлетняя реконструкция. К работам приступят в 2023 году. До этого белгородцы жаловались, что на пляже почти не осталось песка, а детские площадки выглядят очень грустно.

Напомним, в сентябре 2022 года в управлении МЧС сообщили, что в прошлом году в регионе оборудовали 124 пляжа. В 2023 году собирались открыть ещё один.

Центральный пляж Белгорода ждёт трёхлетняя реконструкция
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Шебекинский горокруг#Благоустройство#Город#Открытие пляжа#Решаем вместе#Инициативное бюджетирование
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