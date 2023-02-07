В белгородском минцифры выступили за разнообразие интернет-провайдеров в многоэтажках

Отметим, что в ноябре группа сенаторов и депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, который касается равного доступа операторов связи к инфраструктуре МКД. Документом предусматривается безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоэтажках. Сети связи в доме могут размещаться по желанию любого собственника или нанимателя без необходимости принятия решения общим собранием. В настоящий момент для установки оборудования в МКД оператору необходима поддержка общего собрания собственников и договор об оплате за пользование общедомовым имуществом.