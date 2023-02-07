В белгородском минцифры выступили за разнообразие интернет-провайдеров в многоэтажках

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:43
Как отметил глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев, в многоквартирных домах должно быть доступно не менее трёх операторов интернета. В настоящий момент только в 60% домов присутствует по два оператора, а в 15% — только один. Из-за этого у провайдеров появляется возможность устанавливать высокие цены.
У жителей должен быть выбор — чем больше операторов, тем ниже цена, цитирует Максута Шадаева «РИА Новости».
Отметим, что в ноябре группа сенаторов и депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, который касается равного доступа операторов связи к инфраструктуре МКД. Документом предусматривается безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоэтажках. Сети связи в доме могут размещаться по желанию любого собственника или нанимателя без необходимости принятия решения общим собранием. В настоящий момент для установки оборудования в МКД оператору необходима поддержка общего собрания собственников и договор об оплате за пользование общедомовым имуществом.
Соответствующую инициативу поддержал и первый заместитель губернатора Белгородской области, министр цифрового развития области Евгений Мирошников.
Плюсов множество: развитие конкуренции, уменьшение стоимости услуг, удовлетворённость жителей качеством услуг. Сам оператор получает возможность безвозмездного размещения сетей связи — а это очень существенная мера поддержки для компании.
Евгений Мирошников
В то же время, отмечает Мирошников, есть ряд технических и организационных сложностей — устаревшая инфраструктура домов, которая «не потянет» большое количество оборудования, также поднимется вопрос обслуживания коммуникаций, которые станут общедомовыми.
По словам главы регионального министерства, положительный эффект и баланс сможет дать только совместная работа органов власти, управляющих компаний, операторов связи и населения.
На заявление минцифры отреагировал провайдер «Ростелеком». Как отметили в пресс-службе «Ростелекома», это очень важная и своевременная инициатива.
Всего за пять последних лет платежи от всех операторов в адрес УК и ТСЖ выросли в пять раз и в 2022 году по оценкам составили уже 20 млрд рублей. Понятно, что это огромные деньги и УК не хотят отказываться от такого существенного источника непрофильных доходов. УК очень креативные с точки зрения навязывания операторам различных «сервисных» услуг, за которые взимают плату. Для практической реализации закона планируется выпустить Постановление Правительства РФ, проект которого готов и которое четко регламентирует все технические аспекты, включая закрытый перечень оборудования, которое может быть установлено в МКД. Любые нарушения установленного будут предметом рассмотрения надзорных органов.
Ростелеком
В Ростелекоме также подчёркивают, что необходимо установить единые и прозрачные правила работы операторов в МКД, которые создают равные конкурентные условия.
Необходимо выровнять условия размещения в МКД телеком-оборудования с оборудованием внутридомовых инженерных систем. В настоящее время не взимается с поставщиков услуг плата за размещение системы отопления и горячего водоснабжения, системы водоснабжения и водоотведения, электрооборудования и приборов учёта, оборудования сигнализации, систем диспетчерского контроля и обеспечения диспетчерской связи, газового оборудования, радиооборудования, оборудования почтовой связи.
Ростелеком