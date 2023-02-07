«Угрозы в темноте больше»: Гладков рассказал о вскрытии домов в приграничье

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
7 февраля в селе Казинка Валуйского округа погибла 70-летняя женщина. Обстрел застал белгородку, когда она кормила кур. Дом пенсионерки также разрушен.
После этого жители приграничного села обратились к губернатору с просьбой отключать по ночам освещение. Как объяснили Вячеславу Гладкову, по ночам селяне не гуляют, а свет только помогает ВСУ целиться.
Глава региона разочаровал женщину, сообщив, что технологии ушли далеко вперёд: теперь освещение никак не влияет. Современные устройства оснащены камерой ночного видения.
Хотя решений по ночному освещению Казинки также не было — это удивило Вячеслава Гладкова. Тем не менее, опасность белгородцев в приграничных районах может ждать другая — хулиганы и мародёры.
В тех районах, где идут обстрелы, в отсутствие освещения начинается хулиганство и вскрытие домов. Я бы посмотрел, правильно ли отключать освещение. С моей точки зрения, угрозы в темноте становится больше.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Если все жители Казинки примут для себя решение о выключении освещения ночью — белгородские власти уступят им.