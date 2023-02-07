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Published Сегодня, 19:35

Modified Сегодня, 19:37

Updated Сегодня, 19:37

«Угрозы в темноте больше»: Гладков рассказал о вскрытии домов в приграничье

7 февраля 2023, 19:35
Фото: 1MI

Приграничные сёла освещают по ночам, чтобы избежать вскрытия домов

Жители приграничного села в Валуйском округе попросили отключать ночью освещение, чтобы ВСУ было сложнее целиться. Как выяснилось, в темноте опасности больше — и отнюдь не от украинцев.

7 февраля в селе Казинка Валуйского округа погибла 70-летняя женщина. Обстрел застал белгородку, когда она кормила кур. Дом пенсионерки также разрушен.

После этого жители приграничного села обратились к губернатору с просьбой отключать по ночам освещение. Как объяснили Вячеславу Гладкову, по ночам селяне не гуляют, а свет только помогает ВСУ целиться.

Глава региона разочаровал женщину, сообщив, что технологии ушли далеко вперёд: теперь освещение никак не влияет. Современные устройства оснащены камерой ночного видения.

Хотя решений по ночному освещению Казинки также не было — это удивило Вячеслава Гладкова. Тем не менее, опасность белгородцев в приграничных районах может ждать другая — хулиганы и мародёры.

В тех районах, где идут обстрелы, в отсутствие освещения начинается хулиганство и вскрытие домов. Я бы посмотрел, правильно ли отключать освещение. С моей точки зрения, угрозы в темноте становится больше.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Если все жители Казинки примут для себя решение о выключении освещения ночью — белгородские власти уступят им.

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#Ася Дугнист#Общество#Губернатор#СВО#Белгородская область#Казинка#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков#Приграничье#Мародёры#Хулиганство#Брошенные дома
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