Удалось ли Белгороду сэкономить на январе без снега?

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Как «Бел.Ру» сообщили в мэрии, на уборку снега отдельные средства не выделяются. Таким образом, рабочие занимаются своими обязанностями в штатном режиме, «в соответствии с муниципальным заданием». Например, содержанием городских территорий.
Что касается снегоуборочной техники, то она также была задействована на ежедневных работах по содержанию городских территорий. Исключение составила только техника, переоборудованная конкретно на зимний период: она стояла на дежурстве на случай снегопада.
Таким образом, по данным мэрии, дополнительных средств на уборку снега город не выделял и так, а все имеющиеся были отработаны «в штатном режиме». Тем не менее, вполне вероятно, что без снега удалось лишний раз не изнашивать спецтехнику, проблемы с которой были год назад.
Кроме того, ранее и.о. гендиректора Белгорблагоустройства Евгений Жигалов сообщил, что Белгород к непогоде готов. По словам Жигалова, у города достаточно техники и пескосоляной смеси на случай снегопада. Убедиться в этом местные жители смогли сразу в начале февраля, когда месяц стартовал с обильных снежных осадков.