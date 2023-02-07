Удалось ли Белгороду сэкономить на январе без снега?

Таким образом, по данным мэрии, дополнительных средств на уборку снега город не выделял и так, а все имеющиеся были отработаны «в штатном режиме». Тем не менее, вполне вероятно, что без снега удалось лишний раз не изнашивать спецтехнику, проблемы с которой были год назад.