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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Три памятные даты предложили установить в Белгородской области

7 февраля 2023, 14:38
Фото: Telegram-канал Юрия Клепикова
Депутаты облдумы предлагают закрепить День образования Белгородской области, День ветеранов боевых действий и День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщил председатель регионального парламента Юрий Клепиков.

Три памятные даты могут появиться в Белгородской области. Депутаты облдумы обсудили соответствующий законопроект 7 февраля.

Парламентарии говорили об инициативах, связанных с сохранением исторической памяти. Что касается дат, то речь о 6 января — Дне образования Белгородской области, 1 июля — Дне ветеранов боевых действий и 5 августа — Дне освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.

Как отметил Клепиков, 5 августа — народный праздник. Именно поэтому его бы хотелось отметить как особую дату. День ветерана же могут закрепить в связи с текущей обстановкой.

О том, чтобы ввести в регионе памятную дату 1 июля, ранее просил «Союз ветеранов Белогорья»

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Законопроект#Общество#Памятные даты#Юрий клепиков
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