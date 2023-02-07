Три памятные даты предложили установить в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Три памятные даты могут появиться в Белгородской области. Депутаты облдумы обсудили соответствующий законопроект 7 февраля.
Парламентарии говорили об инициативах, связанных с сохранением исторической памяти. Что касается дат, то речь о 6 января — Дне образования Белгородской области, 1 июля — Дне ветеранов боевых действий и 5 августа — Дне освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
Как отметил Клепиков, 5 августа — народный праздник. Именно поэтому его бы хотелось отметить как особую дату. День ветерана же могут закрепить в связи с текущей обстановкой.
О том, чтобы ввести в регионе памятную дату 1 июля, ранее просил «Союз ветеранов Белогорья».