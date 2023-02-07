«Таксиста Юру» из Белгорода задержали за участие в хищении похоронных денег

23-летний белгородец был в сговоре с мошенниками. Пожилым женщинам звонил неизвестный и представлялся их внуком, после чего рассказывал о том, как он попал в страшное ДТП. Далее была классическая схема аферистов: нужны деньги, чтобы не сесть в тюрьму, разговор с «сотрудником полиции». Белгородец же после того, как пенсионерок убедили отдать накопления, приезжал за добычей.