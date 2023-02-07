«Таксиста Юру» из Белгорода задержали за участие в хищении похоронных денег

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Житель Белгорода, представлявшийся пострадавшим пенсионеркам как «таксист Юра», попался на мошенничестве в городе Качканар в Свердловской области. Местные участковые назвали его в честь этого гастролёром.
23-летний белгородец был в сговоре с мошенниками. Пожилым женщинам звонил неизвестный и представлялся их внуком, после чего рассказывал о том, как он попал в страшное ДТП. Далее была классическая схема аферистов: нужны деньги, чтобы не сесть в тюрьму, разговор с «сотрудником полиции». Белгородец же после того, как пенсионерок убедили отдать накопления, приезжал за добычей.
Пока известно о двух пострадавших женщинах 1939 и 1940 годов рождения, которые отдали свои деньги, накопленные на похороны, мошенникам. Суммарно их обманули на 550 тыс. рублей.
Сейчас белгородский «таксист Юра» находится под стражей, а в полиции проверяют его причастность к аналогичным преступлениям по всей стране. Теперь ему грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.