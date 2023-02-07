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Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

«Таксиста Юру» из Белгорода задержали за участие в хищении похоронных денег

7 февраля 2023, 08:17
Фото: 1MI
Задержали его в Свердловской области. Мужчина в классической мошеннической схеме был курьером, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Житель Белгорода, представлявшийся пострадавшим пенсионеркам как «таксист Юра», попался на мошенничестве в городе Качканар в Свердловской области. Местные участковые назвали его в честь этого гастролёром.

23-летний белгородец был в сговоре с мошенниками. Пожилым женщинам звонил неизвестный и представлялся их внуком, после чего рассказывал о том, как он попал в страшное ДТП. Далее была классическая схема аферистов: нужны деньги, чтобы не сесть в тюрьму, разговор с «сотрудником полиции». Белгородец же после того, как пенсионерок убедили отдать накопления, приезжал за добычей.

Пока известно о двух пострадавших женщинах 1939 и 1940 годов рождения, которые отдали свои деньги, накопленные на похороны, мошенникам. Суммарно их обманули на 550 тыс. рублей.

Сейчас белгородский «таксист Юра» находится под стражей, а в полиции проверяют его причастность к аналогичным преступлениям по всей стране. Теперь ему грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#Ася Дугнист#Свердловская область#Мошенничество#Аферист#Уголовное дело#Таксист#Пенсионерки#Похоронные деньги#Происшествия#Белгород
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