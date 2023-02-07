Суд заставил РЖД привести в порядок платформы на вокзале в Белгороде

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В ходе проверки выяснилось, что поверхность платформ на вокзале имеет трещины, выбоины, уступы, а их края не оборудованы тактильным обозначением для слабовидящих людей, что грозит их падением на железнодорожные пути.
Белгородский транспортный прокурор подал в Свердловский районный суд иск с требованием к РЖД устранить найденные нарушения, чтобы избежать травматизма людей. Суд исковые требования удовлетворил в полном объёме.
Решение не вступило в законную силу