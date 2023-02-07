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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Суд заставил РЖД привести в порядок платформы на вокзале в Белгороде

7 февраля 2023, 10:23
Фото: 1MI
Транспортная прокуратура нашла нарушения в содержании железнодорожных пассажирских платформ на станции Белгород и через суд добилась их устранения, сообщается в релизе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что поверхность платформ на вокзале имеет трещины, выбоины, уступы, а их края не оборудованы тактильным обозначением для слабовидящих людей, что грозит их падением на железнодорожные пути.

Белгородский транспортный прокурор подал в Свердловский районный суд иск с требованием к РЖД устранить найденные нарушения, чтобы избежать травматизма людей. Суд исковые требования удовлетворил в полном объёме.

Решение не вступило в законную силу

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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Жд вокзал#Поезд#Платформа#Прокуратура#Ася Дугнист
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