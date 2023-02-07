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Суд отклонил жалобу белгородского УФНС на конкурсного управляющего МУП «ГПТ»

7 февраля 2023, 08:29
Фото: 1MI
Федеральная налоговая служба подала жалобу на Владислава Сегедина. Как стало известно из определения Арбитражного суда Белгородской области, жалобу удовлетворить отказались.
Сюжет
Суд

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) направила жалобу в арбитражный суд на Владислава Сегедина — последний является конкурсным управляющим обанкроченного МУП «ГПТ».  Ведомство требовало признать ненадлежащим исполнение арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей конкурсного управляющего. По мнению ФНС, выразилось это в необоснованной выплате 11,5 млн рублей: более 9 млн бывшим сотрудникам и 2,4 млн рублей привлечённым специалистам.

Суду стало известно, что требования, указанные в основании жалобы уполномоченного органа, были оплачены должником в полном объёме. Права и законные интересы нарушены не были. Таким образом, суд решил отказать УФНС в удовлетворении жалобы.

Принимая во внимание отсутствие нарушения прав и законных интересов уполномоченного органа, жалоба УФНС России по Белгородской области на действия (бездействие) конкурсного управляющего МУП «Городской пассажирский транспорт» Сегедина Владислава Николаевича удовлетворению не подлежит.
определение суда

МУП «Городской пассажирский транспорт» («ГПТ») зарегистрировано в 2005 году, в 2019-м предприятие признали банкротом. 69 троллейбусов обанкротившейся организации выставляли на торги.

Налоговая подала жалобу на конкурсного управляющего обанкроченного МУП «ГПТ»
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