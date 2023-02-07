Суд отклонил жалобу белгородского УФНС на конкурсного управляющего МУП «ГПТ»

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) направила жалобу в арбитражный суд на Владислава Сегедина — последний является конкурсным управляющим обанкроченного МУП «ГПТ». Ведомство требовало признать ненадлежащим исполнение арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей конкурсного управляющего. По мнению ФНС, выразилось это в необоснованной выплате 11,5 млн рублей: более 9 млн бывшим сотрудникам и 2,4 млн рублей привлечённым специалистам.