Справедливость и благополучие: Савченко предложил жизнецентричную модель экономики

Одной из отличительных черт предлагаемой модели экономики стал и Фонд будущих поколений (ФБП). Речь об открытии лицевого счёта на каждого гражданина, куда зачислят деньги в рамках исполнения государством своих социальных обязательств. Сумма могла бы составить примерно 5,6 млн рублей, однако Савченко считает, что её необходимо увеличить до 8 млн рублей. Таким образом повысится качество предоставляемых социальных услуг. Это касается и всеобщего бесплатного профессионального образования.