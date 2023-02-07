Справедливость и благополучие: Савченко предложил жизнецентричную модель экономики

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:31
Бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил новую модель российской экономики. Исследование опубликовано на сайте Института социально-экономического прогнозирования им. Менделеева.
Как считает сенатор, необходимость менять экономику обусловлена закатом капитализма. Социализм же, по мнению Савченко, превратился в государственный капитализм и растерял преимущество из-за «недостатка творческой пассионарности и решимости его исполнителей». В предлагаемой модели экономики ключевым принципом стала справедливость.
Одними из главных отличительных черт модели, которую разработал экс-глава региона, могли бы быть отсутствие наёмного труда и принцип справедливости. Главной целью станет не получение прибыли или сильное государство, а «благополучие человека как образа и подобия Творца». Такую экономику можно назвать жизнецентричной, отмечает Савченко.
Также сенатор объяснил, как можно выровнять имущественное расслоение граждан и распределение ВВП страны. Он предлагает законодательно ограничить максимальный размер прибыли на любом предприятии размером фонда оплаты труда, ограничить среднюю зарплату в субъектах экономики и ввести предельный коэффициент между доходами.
От части налогообложения Савченко предлагает отказаться и заменить налоги на ресурсную систему. Это предполагает рентные платежи на природные ресурсы, налоги на потребление, акцизы, платежи за пользование государственной инфраструктурой. Кроме того, в исследовании экс-губернатор пересматривает подходы к ценообразованию и предлагает развивать информационную открытость.
Одной из отличительных черт предлагаемой модели экономики стал и Фонд будущих поколений (ФБП). Речь об открытии лицевого счёта на каждого гражданина, куда зачислят деньги в рамках исполнения государством своих социальных обязательств. Сумма могла бы составить примерно 5,6 млн рублей, однако Савченко считает, что её необходимо увеличить до 8 млн рублей. Таким образом повысится качество предоставляемых социальных услуг. Это касается и всеобщего бесплатного профессионального образования.
К указанной модели Савченко предлагает переходить в короткий исторический период, но ненасильственным методом, попутно реформируя существующее устройство страны.