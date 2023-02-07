Шансов выжить не было: белгородка попала под мощный обстрел ВСУ, когда кормила кур

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Появились кадры с места обстрела села Казинка Валуйского горокруга. Журналисты побывали на придомовом участке, где накануне после атаки ВСУ погибла 70-летняя пенсионерка.
Снаряд попал в хозяйственную постройку. Она загорелась. В тот момент там находилась пожилая женщина, которая собиралась кормить кур. Выжить ей не удалось.
На место происшествия прибыли спасатели и потушили пожар. Пришлось перекрыть и газ из-за повреждений газопровода. Задело и сам жилой дом.
Напомним, село попало под обстрел 6 февраля.