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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Шансов выжить не было: белгородка попала под мощный обстрел ВСУ, когда кормила кур

7 февраля 2023, 11:46
Фото: Telegram-канал «ВЕСТИ. Белгород»

Последствия обстрела села в Белгородской области показали на видео

Журналисты показали разрушенное домовладение в Валуйском горокруге, в котором накануне погибла 70-летняя пенсионерка. Сюжет опубликовали в ГТРК «Белгород».
Сюжет
Обстрел

Появились кадры с места обстрела села Казинка Валуйского горокруга. Журналисты побывали на придомовом участке, где накануне после атаки ВСУ погибла 70-летняя пенсионерка.

Снаряд попал в хозяйственную постройку. Она загорелась. В тот момент там находилась пожилая женщина, которая собиралась кормить кур. Выжить ей не удалось.

На место происшествия прибыли спасатели и потушили пожар. Пришлось перекрыть и газ из-за повреждений газопровода. Задело и сам жилой дом.

Напомним, село попало под обстрел 6 февраля.

Видео: Telegram-канал «ВЕСТИ.Белгород»
При обстреле Белгородской области снаряд попал в хозпостройку жилого дома
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье#Гибель#Пенсионерка#Казинка#Видео
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