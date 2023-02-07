С белгородского «ИнвестПромЭлит» взыскали 5 млн рублей долгов

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Белгородскому ООО СК «ИнвестПромЭлит» пришлось заплатить 5,2 млн рублей субподрядчику после вмешательства приставов. Строительная компания до этого не выплачивала причитающиеся по договору деньги. Работы были оплачены лишь частично.
Субподрядчик в полном объёме выполнил работу, но оплату полностью так и не получил. Дело дошло до суда. Последний обязал «ИнвестПромЭлит» выплатить задолженность, но этого так и не произошло.
Приставы наложили запрет регистрационных действий на несколько автомобилей компании и вынесли постановления о взыскании денег со счетов. После принятых мер должник выплатил долги в полном объёме.