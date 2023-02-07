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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

С белгородского «ИнвестПромЭлит» взыскали 5 млн рублей долгов

7 февраля 2023, 14:30
Фото: 1MI
Строительная компания выплатила деньги по договору субподрядчику только частично. Вовремя задолженность организация не заплатила, поэтому в дело вмешались судебные приставы, сообщили в региональном УФССП.

Белгородскому ООО СК «ИнвестПромЭлит» пришлось заплатить 5,2 млн рублей субподрядчику после вмешательства приставов. Строительная компания до этого не выплачивала причитающиеся по договору деньги. Работы были оплачены лишь частично.

Субподрядчик в полном объёме выполнил работу, но оплату полностью так и не получил. Дело дошло до суда. Последний обязал «ИнвестПромЭлит» выплатить задолженность, но этого так и не произошло.

Приставы наложили запрет регистрационных действий на несколько автомобилей компании и вынесли постановления о взыскании денег со счетов. После принятых мер должник выплатил долги в полном объёме.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Судебные приставы#Общество#Строительная компания#Задолженность#Инвестпромэлит
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