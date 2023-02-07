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Регистрацию на «Лыжню России» в Белгороде досрочно закрыли из-за ажиотажа

7 февраля 2023, 18:16
Фото: 1MI
На ежегодное спортивное мероприятие уже записались 5000 белгородцев – это максимальный лимит, который могут позволить организаторы. Поэтому регистрацию закрыли досрочно, хотя продлиться она должна была до 8 февраля включительно, рассказал Вячеслав Гладков.

Регистрация на «Лыжню России» в Белгороде была закрыта 6 февраля около 06:00 утра, хотя на официальном сайте говорится о том, что длиться она должна была до 8 февраля включительно.

Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков со ссылкой на министра спорта Наталью Жигалову, в этом году на мероприятие записалось рекордное число желающих поучаствовать – 5000 человек. Из-за этого регистрацию закрыли досрочно.

Новую «Лыжню России» 2023 года в Белгороде анонсировали ещё в конце января. Изначально планировалось, что соревнования пройдут на велолыжероллерной трассе «Олимпия» 11 февраля, но дату проведения мероприятия перенесли на более поздний срок из-за плохой погоды (неустойчивый снежный покров). О дате проведения «Лыжни России» в Белгороде организаторы сообщат дополнительно.

Напомним, в 2022 году «Лыжню России» в Белгороде перенесли из-за ковида. В 2021 года она прошла 13 февраля, участие в ней приняли около 3500 лыжников.

«Лыжня России» прошла в Белгороде с участием 3500 человек: фоторепортаж
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Губернатор#Новости Белгорода#Спорт#Лыжня России#Лыжи
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