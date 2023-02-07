Регистрацию на «Лыжню России» в Белгороде досрочно закрыли из-за ажиотажа

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Регистрация на «Лыжню России» в Белгороде была закрыта 6 февраля около 06:00 утра, хотя на официальном сайте говорится о том, что длиться она должна была до 8 февраля включительно.
Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков со ссылкой на министра спорта Наталью Жигалову, в этом году на мероприятие записалось рекордное число желающих поучаствовать – 5000 человек. Из-за этого регистрацию закрыли досрочно.
Новую «Лыжню России» 2023 года в Белгороде анонсировали ещё в конце января. Изначально планировалось, что соревнования пройдут на велолыжероллерной трассе «Олимпия» 11 февраля, но дату проведения мероприятия перенесли на более поздний срок из-за плохой погоды (неустойчивый снежный покров). О дате проведения «Лыжни России» в Белгороде организаторы сообщат дополнительно.
Напомним, в 2022 году «Лыжню России» в Белгороде перенесли из-за ковида. В 2021 года она прошла 13 февраля, участие в ней приняли около 3500 лыжников.