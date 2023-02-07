Регистрация на юбилейный лыжный марафон в Ханты-Мансийске открыта

Как и прошлые марафоны, этот будет проводиться в течение двух дней. 7 апреля пройдёт забег на 50 километров классическим стилем для любителей и профессионалов в возрасте от 19 лет. При уплате до 28 февраля регистрационный сбор составит 1300 рублей, после – 2500.