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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Регистрация на юбилейный лыжный марафон в Ханты-Мансийске открыта

7 февраля 2023, 12:50
Фото: фрагмент видео YouTube
Традиционно 7 - 8 апреля в ХМАО пройдёт Югорский лыжный марафон. В этом году его проведут уже в десятый раз. Зарегистрироваться на мероприятие и уплатить регистрационный сбор можно на сайте ugraloppet.ru.

Издание sovsport.ru сообщило, что в минувшем году в марафоне участвовали более 3800 человек из 61 субъекта Российской Федерации.

Как и прошлые марафоны, этот будет проводиться в течение двух дней. 7 апреля пройдёт забег на 50 километров классическим стилем для любителей и профессионалов в возрасте от 19 лет. При уплате до 28 февраля регистрационный сбор составит 1300 рублей, после – 2500.

8 апреля состоятся забеги на 50, 25 и 5 километров свободным стилем. Минимальный возраст для 25-километровой дистанции – 15 лет, на 5-километровую лыжню могут выходить участники с 10 лет. При уплате до 28 февраля сбор составит 700 рублей (25 километров) и 400 рублей (5 километров). С 1 марта – 1500 и 1000 рублей соответственно.

Дети в возрасте до 12 лет включительно, сурдлимпийцы и паралимпийцы, ветераны Великой Отечественной войны и труда, ветераны боевых действий участвуют в марафоне бесплатно. Скидку пятьдесят процентов от размера сбора на момент регистрации получат пенсионеры.

Заявку на участие можно подать до 6 апреля включительно. За 1000 рублей, если внести деньги до 20 февраля, можно получить индивидуальный нагрудный знак с именем и фамилией.

Марафон проводится в пойме реки Горной в ХМАО с 2013 года. Организаторами мероприятия являются правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ “ЮграМегаСпорт”, Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве банка “Открытие” и информационной поддержке медиахолдинга 1MI.

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