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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Присяжные признали белгородца виновным в избиении брата до смерти

7 февраля 2023, 06:39
Фото: 1MI

Белгородец с заднего сиденья машины насмерть забил брата

Потерпевший потерял сознание в машине. Его нашли родные. Позже мужчина скончался в больнице, сообщили в региональном СК.
Сюжет
Суд

Белгородец избил двоюродного брата, после чего последний скончался. Мужчину осудили.

Трагедия произошла 23 апреля 2021 года. Обвиняемый находился на заднем сиденье машины. При этом мужчина был выпившим. Злоумышленник со своего места несколько раз ударил родственника по голове.

После этого потерпевшего без сознания нашли родные. Мужчина оказался в больнице. Он умер 4 мая 2021 года.

Дело рассматривалось с участием присяжных. Коллегия вынесла вердикт о виновности белгородца.

Мужчину приговорили к девяти годам в колонии строгого режима. Также его на 1,5 года ограничили в свободе.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Суд#Ск#Колония#Преступление#Избиение#Присяжные
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