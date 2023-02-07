Присяжные признали белгородца виновным в избиении брата до смерти

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Белгородец избил двоюродного брата, после чего последний скончался. Мужчину осудили.
Трагедия произошла 23 апреля 2021 года. Обвиняемый находился на заднем сиденье машины. При этом мужчина был выпившим. Злоумышленник со своего места несколько раз ударил родственника по голове.
После этого потерпевшего без сознания нашли родные. Мужчина оказался в больнице. Он умер 4 мая 2021 года.
Дело рассматривалось с участием присяжных. Коллегия вынесла вердикт о виновности белгородца.
Мужчину приговорили к девяти годам в колонии строгого режима. Также его на 1,5 года ограничили в свободе.