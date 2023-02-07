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Published Сегодня, 09:51

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Updated Сегодня, 09:53

Полиция Белгорода возбудила уголовное дело за поджог военкомата летом 2022 года

7 февраля 2023, 09:51
Фото: Bel.ru
Как «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону, по факту прошлогоднего поджога военкомата заведено уголовное дело.

В ответ на официальный запрос в УМВД по Белгородской области «Бел.Ру» сообщили, что полиция завела уголовное дело по ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ — покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога.

Напомним, что летом прошлого года неизвестный пытался поджечь здание военкомата в Белгороде. Журналисты сообщали, что 24 июня злоумышленник разбил окно военного комиссариата на первом этаже и бросил туда «коктейли Молотова». Зажигательная смесь попала в кабинет на первом этаже.

Огонь оперативно потушили сотрудники МЧС — пламя распространиться не успело, пострадал лишь стол. Замруководителя ведомства Анатолий Скуратов тогда рассказал, что причины случившегося устанавливаются. Не прокомментировали событие и в УМВД.

Теперь же стало известно, что уголовное дело после случившегося всё же завели. От более развёрнутых комментариев в полиции отказались — «в соответствии со ст. 161 УПК РФ».

Кроме того, как в СУ СКР по региону сообщили «Бел.Ру», поджогом военкомата следователи не занимаются: уголовных дел по данному инциденту в производстве у ведомства нет.  

Отметим также, что неделю назад в России вынесли первый приговор поджигателю военкомата из Нижневартовска: Владислава Борисенко приговорил к 12 годам колонии строгого режима по статье о теракте.

Мужчина пытался поджечь военкомат в Белгороде
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