Полиция Белгорода возбудила уголовное дело за поджог военкомата летом 2022 года

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В ответ на официальный запрос в УМВД по Белгородской области «Бел.Ру» сообщили, что полиция завела уголовное дело по ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ — покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога.
Напомним, что летом прошлого года неизвестный пытался поджечь здание военкомата в Белгороде. Журналисты сообщали, что 24 июня злоумышленник разбил окно военного комиссариата на первом этаже и бросил туда «коктейли Молотова». Зажигательная смесь попала в кабинет на первом этаже.
Огонь оперативно потушили сотрудники МЧС — пламя распространиться не успело, пострадал лишь стол. Замруководителя ведомства Анатолий Скуратов тогда рассказал, что причины случившегося устанавливаются. Не прокомментировали событие и в УМВД.
Теперь же стало известно, что уголовное дело после случившегося всё же завели. От более развёрнутых комментариев в полиции отказались — «в соответствии со ст. 161 УПК РФ».
Кроме того, как в СУ СКР по региону сообщили «Бел.Ру», поджогом военкомата следователи не занимаются: уголовных дел по данному инциденту в производстве у ведомства нет.
Отметим также, что неделю назад в России вынесли первый приговор поджигателю военкомата из Нижневартовска: Владислава Борисенко приговорил к 12 годам колонии строгого режима по статье о теракте.