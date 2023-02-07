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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Новая модель экономики и дело за поджог военкомата: итоги дня в Белгородской области

7 февраля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Экс-губернатор Евгений Савченко рассказал о концепции жизнецентричной модели экономики, полиция возбудила уголовное дело из-за поджога военкомата летом прошлого года, а в мэрии объяснили, как отсутствие снега в январе повлияло на бюджет.

Экономика от Савченко

Сенатор и экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил новую модель российской экономики. В её основу легли справедливость и благополучие. Бывший глава региона в своём исследовании критикует социализм и капитализм.

Согласно предложению Савченко, главной целью станет не получение прибыли или сильное государство, а «благополучие человека как образа и подобия Творца». От части налогов сенатор также предлагает отказаться в пользу ресурсной системы.

Ещё сенатор видит полезным внедрение Фонда будущих поколений, где для граждан откроют лицевые счёта. Зачислять деньги туда предлагается в рамках исполнения государством своих социальных обязательств.

Справедливость и благополучие: Савченко предложил жизнецентричную модель экономики
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Поджог военкомата

Полиция Белгорода возбудила уголовное дело из-за поджога военкомата летом 2022 года. Дело завели по ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ — покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога.

Кто совершил преступление, неизвестно. Сообщалось, что 24 июня злоумышленник разбил окно военного комиссариата на первом этаже и бросил туда «коктейли Молотова». Огонь в кратчайшие сроки потушили пожарные, поэтому здание практически не пострадало.

Полиция Белгорода возбудила уголовное дело за поджог военкомата летом 2022 года
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Бесснежный январь

В мэрии Белгорода рассказали, как отсутствие снега в январе повлияло на бюджет. Редакции «Бел.Ру» чиновники сообщили, что на уборку снега отдельные средства не выделяются, а рабочие выполняют свои обязанности в штатном режиме.

Снегоуборочная техника также была задействована на ежедневных работах. Тем не менее ту технику, которую переоборудовали специально под зимний период, не трогали. С нею город испытывал проблемы в прошлом году.

Удалось ли Белгороду сэкономить на январе без снега?
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