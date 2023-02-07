На сайте форума «Дальний Восток – зима открытий» опубликовали программу мероприятий

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С программой форума можно ознакомиться на сайте мероприятия. Встреча будет проводиться в КВТЦ в городе Петропавловск-Камчатский, пишет vostokmedia.com
В рамках форума запланированы семь деловых сессий, восемь дискуссий, встреча-презентация и выездная сессия. 20 февраля, в нулевой день, предусмотрена отдельная программа. Ключевым событием форума станет пленарная сессия на тему развития Дальневосточного региона и Арктики как основного туристического направления в РФ. В беседе будут участвовать представители бизнес-сообществ и властных структур федерального и регионального значения, а также ведущие эксперты в области туризма и гостеприимства.
Министр Камчатского края Владимир Русанов обратил внимание на то, что развитие Дальневосточного региона стратегически важно для России, и туризм в этом отношении играет значительную роль.
На первый день мероприятия, 21 февраля, намечены деловые сессии, которые посвящены вопросам формирования комфортной городской среды и развития круизного туризма. Кроме этого, участники будут обсуждать проекты, направленные на оздоровление гостей региона. Отдельные дискуссии будут посвящены возведению отелей в лесфонде, развитию малой авиации, а также внедрению маршрутов научно-исследовательского характера.
22 февраля пройдут встречи, в ходе которых эксперты побеседуют об основных направлениях развития инфраструктуры для туристов и обсудят разные виды туризма – событийный, промышленный, деловой, экотуризм. При этом будут затронуты новые направления в туристической сфере. В повестку мероприятия включены вопросы классификации отелей и аттестации инструкторов-проводников.
На 20 февраля намечена спецпрограмма, ориентированная на местных представителей бизнеса в сфере туризма и гостеприимства.
Организатором форума выступили камчатские власти при поддержке Росконгресса, ТПП региона, Агентства статистических инициатив. Также в проведении мероприятия принимают участие федеральные профильные ведомства – Минэкономразвития России и Минвостокразвития России. Информационную поддержку форума обеспечит медиахолдинг 1MI.