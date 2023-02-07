На сайте форума «Дальний Восток – зима открытий» опубликовали программу мероприятий

В рамках форума запланированы семь деловых сессий, восемь дискуссий, встреча-презентация и выездная сессия. 20 февраля, в нулевой день, предусмотрена отдельная программа. Ключевым событием форума станет пленарная сессия на тему развития Дальневосточного региона и Арктики как основного туристического направления в РФ. В беседе будут участвовать представители бизнес-сообществ и властных структур федерального и регионального значения, а также ведущие эксперты в области туризма и гостеприимства.