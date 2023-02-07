Мороз в Белгородской области станет ещё крепче

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Крепкий мороз обещают в Белгородской области в среду, 8 февраля. Днём ожидается от -8 °С до -3 °С. Ночью синоптики обещают от -16 °С до -11 °С. При этом установится переменная облачность, без осадков.
В Белгороде ночью до -11 °С и без осадков. Днём ожидается -6 °С. В четверг, 9 февраля, в ночное время похолодает до -13 °С, без осадков. Днём пройдёт небольшой снег, а температура поднимется до -5 °С.
Небольшой мороз в областном центре сохранится до конца недели. Также ожидается снег.