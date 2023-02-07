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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Мороз в Белгородской области станет ещё крепче

7 февраля 2023, 13:18
Фото: 1MI

Температура воздуха в Белгородской области упадёт до -16 °С

На территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Крепкий мороз обещают в Белгородской области в среду, 8 февраля. Днём ожидается от -8 °С до -3 °С. Ночью синоптики обещают от -16 °С до -11 °С. При этом установится переменная облачность, без осадков.

В Белгороде ночью до -11 °С и без осадков. Днём ожидается -6 °С. В четверг, 9 февраля, в ночное время похолодает до -13 °С, без осадков. Днём пройдёт небольшой снег, а температура поднимется до -5 °С.

Небольшой мороз в областном центре сохранится до конца недели. Также ожидается снег.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Снег#Мороз#Похолодание
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