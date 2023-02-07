МегаФон запустил решение для организации корпоративной телефонии

«Стабильная связь и современные коммуникационные сервисы сегодня служат основой построения эффективных бизнес-коммуникаций. Благодаря интеграции с любыми CRM-системами и программным обеспечением от разных производителей, „Корпоративная АТС“ собирает в едином решении всю необходимую информацию — историю обращений и заказов, запись разговоров и статистику, помогая поддерживать высокую скорость обслуживания клиентов. Функционал платформы можно дополнить другими решениями МегаФона, например, подключить голосовых роботов и системы распознавания и синтеза речи Speech-to-Text», — говорит Кирилл Самошонков, директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.