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«Лыжню России» в Белгороде перенесли

7 февраля 2023, 18:50
Фото: 1MI
Официальной причиной переноса лыжной гонки стали неблагоприятные погодные условия – неустойчивый снежный покров. Изначально мероприятие планировалось на 11 февраля, сообщили организаторы.

Любителей лыжного спорта должны были собрать на велолыжероллерной трассе «Олимпия» 11 февраля. Анонс мероприятия появился ещё в конце января 2023 года. Из-за гонки в городе даже собирались перекрывать дороги. Но позже стало известно о переносе «Лыжни России» на более поздний срок. Когда именно её проведут в Белгороде, организаторы сообщат позднее.

Напомним, в 2023 году регистрацию на «Лыжню России» в Белгороде завершили на два дня раньше запланированного срока — утром 6 февраля. За две недели на гонку записалось рекордное число участников — около 5000 человек.

В последний раз соревнования в Белгороде проводились в 2021 году с участием около 3500 лыжников. В 2022 году «Лыжню» отменили из-за ковида.

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#Ася Дугнист#Новости Белгорода#Спорт#Белгород#Лыжня России#Лыжи#Соревнование
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