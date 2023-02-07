«Лыжню России» в Белгороде перенесли

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Любителей лыжного спорта должны были собрать на велолыжероллерной трассе «Олимпия» 11 февраля. Анонс мероприятия появился ещё в конце января 2023 года. Из-за гонки в городе даже собирались перекрывать дороги. Но позже стало известно о переносе «Лыжни России» на более поздний срок. Когда именно её проведут в Белгороде, организаторы сообщат позднее.
Напомним, в 2023 году регистрацию на «Лыжню России» в Белгороде завершили на два дня раньше запланированного срока — утром 6 февраля. За две недели на гонку записалось рекордное число участников — около 5000 человек.
В последний раз соревнования в Белгороде проводились в 2021 году с участием около 3500 лыжников. В 2022 году «Лыжню» отменили из-за ковида.