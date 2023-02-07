«Лыжню России» в Белгороде перенесли

Любителей лыжного спорта должны были собрать на велолыжероллерной трассе «Олимпия» 11 февраля. Анонс мероприятия появился ещё в конце января 2023 года. Из-за гонки в городе даже собирались перекрывать дороги. Но позже стало известно о переносе «Лыжни России» на более поздний срок. Когда именно её проведут в Белгороде, организаторы сообщат позднее.