Лимит льготной программы инвестиционного кредитования МСП увеличили вдвое

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Льготные ставки стали доступны благодаря объединению двух программ: ПСК (Банка России и Корпорации МСП) и 1764 (Минэкономразвития), пишет kommersant.ru.
Для содействия бизнесу в вопросах структурирования инвестиционных проектов и коммуникации с банками при оформлении кредита начал работу специальный центр поддержки инвестиционного кредитования. Этот центр Корпорация МСП открыла в ответ на просьбу бизнеса о содействии при структурировании сделок и коммуникации с банками.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что в 2023 году акцент при кредитовании малого и среднего бизнеса сделали на стимулировании активности инвесторов, на формировании и модернизации производств с целью налаживания импортозамещения и повышения занятости населения. В отличие от кредитов на пополнение оборотных средств, где ставку компенсируют прибылью, долгосрочные вложения в развитие интересуют предпринимателей лишь при очевидно низких процентах и больших сроках кредитования. Такое становится возможным при совмещении программы 1764 и ПСК, где корпорация берет на себя роль оператора. В этом году на базе своего центра инвестиционного кредитования корпорация планирует содействовать оформлению инвестиционных проектов МСП на сумму от 50 миллионов рублей, сопровождая их до момента выдачи кредита, добавил Исаевич.
Программа льготного кредитования начала действовать в августе 2022 года. За это время более чем 450 инвестиционным проектам малого и среднего бизнеса выдали кредиты на общую сумму, превышающую 38 миллиардов рублей.
Помимо инвесткредитования, в рамках ПСК выделен лимит в 30 миллиардов рублей для небольших банков, в том числе региональных, и банков с базовой лицензией. Также в ПСК по-прежнему сохраняется возможность финансировать бизнес, который занимается подакцизными видами деятельности или добычей полезных ископаемых, на сумму до 30 миллионов рублей.