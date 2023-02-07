Лимит льготной программы инвестиционного кредитования МСП увеличили вдвое

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что в 2023 году акцент при кредитовании малого и среднего бизнеса сделали на стимулировании активности инвесторов, на формировании и модернизации производств с целью налаживания импортозамещения и повышения занятости населения. В отличие от кредитов на пополнение оборотных средств, где ставку компенсируют прибылью, долгосрочные вложения в развитие интересуют предпринимателей лишь при очевидно низких процентах и больших сроках кредитования. Такое становится возможным при совмещении программы 1764 и ПСК, где корпорация берет на себя роль оператора. В этом году на базе своего центра инвестиционного кредитования корпорация планирует содействовать оформлению инвестиционных проектов МСП на сумму от 50 миллионов рублей, сопровождая их до момента выдачи кредита, добавил Исаевич.