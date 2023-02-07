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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Кирпич и битое стекло: как выглядит проблемная детская площадка в центре Белгорода

7 февраля 2023, 12:34
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»

Детская площадка в центре Белгорода превратилась в свалку

Фотографии происходящего в детском городке парка Победы появились в Telegram-канале «Белгород №1. Люди». Горожане сравнивают это место со свалкой.

Не прошло и года с момента, как на площадке около «Ленты» дети получили травмы из-за плохого состояния территории. Всё обещали починить и открыть вновь. Но теперь детский город скорее похож на свалку, как подметили местные жители. Везде разбросаны куски кирпича, плитки, битое стекло.

Мало того, что всё полуразваленное, так ещё и мусор валяется по городку. Особенно поразило, что весь городок буквально усыпан битым стеклом, негде ногу поставить. А представьте, если ребёнок пузом или лицом упадёт?
белгородец

Ребёнку, скорее всего, не захочется проводить время на такой площадке, как и родителям отпускать их туда. Тем не менее это действующий детский городок в центре Белгорода.

Напомним, в июне травмоопасную детскую площадку в парке Победы ограждали на несколько дней с посылом, что эта мера продлится, «пока не будет доведено всё до ума». Этому предшествовала история с двумя детьми, которые пострадали, играя в разваливающемся городке.

Один мальчик упал с горки из-за отсутствующей ступеньки — травмировал ногу. На второго и вовсе обрушилась стена. Произошло это в День защиты детей. Семилетнему белгородцу потребовалась операция после такого инцидента.

Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Травмоопасную детскую площадку в Белгороде решили закрыть на несколько дней
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#Белгород#Новости Белгорода#Город#Дети#Детская площадка#Опасная детская площадка#Свалка#Ася Дугнист#Фотофакт
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