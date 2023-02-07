Кирпич и битое стекло: как выглядит проблемная детская площадка в центре Белгорода

Напомним, в июне травмоопасную детскую площадку в парке Победы ограждали на несколько дней с посылом, что эта мера продлится, «пока не будет доведено всё до ума». Этому предшествовала история с двумя детьми, которые пострадали, играя в разваливающемся городке.