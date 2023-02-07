Кабельное ТВ белгородской колонии признали лучшим на чемпионате среди осуждённых

Сюжеты показывали по телевидению ИК-7 «Белый край». Всего в комитет чемпионата представили свыше полутора тысяч работ из 80 органов ФСИН. Их оценивали в номинациях «Театр», «Художественное чтение», «Рисунок», «Кулинарное искусство», «Дизайн одежды» и т. д.