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Кабельное ТВ белгородской колонии признали лучшим на чемпионате среди осуждённых

7 февраля 2023, 09:00
Победа в номинации «Тележурналистика» Дельфийского чемпионата досталась исправительной колонии №7. Студия ежемесячно снимает сюжеты о жизни в тюрьме. Итоги подвели во ФСИН России.
Сюжет
Конкурс

Белгородская ИК-7 победила в номинации «Тележурналистка» в Дельфийском чемпионате для осуждённых. Заключённые ежемесячно снимали сюжеты о жизни учреждения, которые создавали в своей ТВ-студии.

Сюжеты показывали по телевидению ИК-7 «Белый край». Всего в комитет чемпионата представили свыше полутора тысяч работ из 80 органов ФСИН. Их оценивали в номинациях «Театр», «Художественное чтение», «Рисунок», «Кулинарное искусство», «Дизайн одежды» и т. д.

Ранее мы писали, что актёр Михаил Ефремов, который отбывает наказание в белгородской колонии, снял два фильма. Артист выиграл кинофестиваль «Надежда» и получил спецприз «МК».

Фото: ФСИН России
Сидящий в белгородской колонии Михаил Ефремов снял фильм о себе
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#Белгородская область#Общество#Телевидение#Конкурс#Заключенные#Ася Дугнист#Колония
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