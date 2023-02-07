Кабельное ТВ белгородской колонии признали лучшим на чемпионате среди осуждённых

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Белгородская ИК-7 победила в номинации «Тележурналистка» в Дельфийском чемпионате для осуждённых. Заключённые ежемесячно снимали сюжеты о жизни учреждения, которые создавали в своей ТВ-студии.
Сюжеты показывали по телевидению ИК-7 «Белый край». Всего в комитет чемпионата представили свыше полутора тысяч работ из 80 органов ФСИН. Их оценивали в номинациях «Театр», «Художественное чтение», «Рисунок», «Кулинарное искусство», «Дизайн одежды» и т. д.
Ранее мы писали, что актёр Михаил Ефремов, который отбывает наказание в белгородской колонии, снял два фильма. Артист выиграл кинофестиваль «Надежда» и получил спецприз «МК».